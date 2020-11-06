Умер заместитель главы одного из округов Краснодара Сергей Палагин

6 ноября глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале сообщил о смерти заместителя главы Центрального внутригородского округа Сергея Палагина.

«Он бы Героем России, военным летчиком, командиром вертолетного полка. Участник боевых действий в ходе осетино-ингушского конфликта, первой и второй чеченских кампаний, антитеррористических операций на Северном Кавказе. Это огромная потеря для всех нас», — написал Первышов.

Сергею Палагину было 53 года. Прощание с ним пройдет 9 ноября. По данным источников портала Юга.ру, причиной его смерти стал коронавирус.

Кто такой Сергей Палагин

Сергей Палагин родился 26 марта 1968 года в Саратове. В 1989 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в авиачастях Группы советских войск в Германии, с 1993 года проходил службу в 487-м отдельном вертолетном полку в Буденновске, принимал участие в боевых действиях в ряде горячих точек в Чечне и Дагестане. К 2004 году на его счету было более 2,5 тыс. боевых вылетов. Ми-8, на котором летал Палагин, имел собственное имя — «Братишка». Так его прозвали солдаты, которых экипаж не раз спасал в критических ситуациях.