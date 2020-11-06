Умер заместитель главы одного из округов Краснодара Сергей Палагин
6 ноября стало известно о том, что ушел из жизни заместитель главы Центрального округа Краснодара Сергей Палагин
6 ноября глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале сообщил о смерти заместителя главы Центрального внутригородского округа Сергея Палагина.
«Он бы Героем России, военным летчиком, командиром вертолетного полка. Участник боевых действий в ходе осетино-ингушского конфликта, первой и второй чеченских кампаний, антитеррористических операций на Северном Кавказе. Это огромная потеря для всех нас», — написал Первышов.
Сергею Палагину было 53 года. Прощание с ним пройдет 9 ноября. По данным источников портала Юга.ру, причиной его смерти стал коронавирус.
Кто такой Сергей Палагин
Сергей Палагин родился 26 марта 1968 года в Саратове. В 1989 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил в авиачастях Группы советских войск в Германии, с 1993 года проходил службу в 487-м отдельном вертолетном полку в Буденновске, принимал участие в боевых действиях в ряде горячих точек в Чечне и Дагестане. К 2004 году на его счету было более 2,5 тыс. боевых вылетов. Ми-8, на котором летал Палагин, имел собственное имя — «Братишка». Так его прозвали солдаты, которых экипаж не раз спасал в критических ситуациях.
Звание Героя России Сергей Палагин получил в 2004 году. После окончания службы он занялся общественной работой, стал заместителем председателя краевой Ассоциации Героев. В 2019 году Палагина избрали атаманом Центрального внутригородского округа Екатеринодарского РКО и назначили на должность заместителя главы Центрального округа Краснодара.
Палагин — кавалер множества наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, трех орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть». В 2016 году Сергею Палагину было присвоено звание «Почетный гражданин Краснодара».
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