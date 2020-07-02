В Краснодаре начался прием заявлений в новую школу на улице Красных Партизан

Школу на 1,1 тыс. мест начали строить на месте бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка» осенью 2017 года. Сейчас она готова на 96%. Трехэтажное здание находится на участке площадью 2,3 га, учебное учреждение состоит из трех блоков — для начальных классов с 400 местами, а также для средних и старших классов (на 700 мест). Предполагается, что оба блока будут работать в одну смену.

В школе сделали пищеблок, два обеденных и два актовых зала: один на 405 мест, второй — на 195 мест. В каждом блоке будет по два спортивных зала, а также помещения с тренажерами. Во дворе школы установили спортивную и детские игровые площадки, появилась тренажерная зона.

Сейчас в здании ведут пуско-наладочные работы на сетях, прилегающую территорию облагораживают и озеленяют. Параллельно ведутся торги на поставку мебели и оборудования для школы, формируется педагогический состав.

В школу подали уже 60 заявлений от родителей будущих первоклассников, сообщили в пресс-службе мэрии.