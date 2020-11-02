Минздрав Кубани рассказал, работают ли психологи с медиками из ковид-госпиталей

В министерстве здравоохранения Краснодарского края ответили на запрос портала Юга.ру о том, работают ли психологи с врачами из «красной зоны»

Напомним, за время пандемии на Кубани коронавирус диагностировали у 17 тыс. 663 человек, из них 435 умерли.

При этом, по данным на 23 сентября, в регионе заразился коронавирусом 1 тыс. 991 медик, из которых 17 умерли. В октябре стало известно еще об одном летальном случае среди медработников Кубани — от COVID-19 скончалась заведующая отделением краснодарской краевой детской инфекционной больницы.

В начале октября «Медуза» опубликовала анонимный монолог врача одного из ковид-госпиталей Кубани. Тот признался, что медики «повыгорали» и не так остро воспринимают летальные случаи среди пациентов. По словам врача, он работает в режиме «день-ночь-отсыпной-выходной» с мая.