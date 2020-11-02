Минздрав Кубани рассказал, работают ли психологи с медиками из ковид-госпиталей
В министерстве здравоохранения Краснодарского края ответили на запрос портала Юга.ру о том, работают ли психологи с врачами из «красной зоны»
Напомним, за время пандемии на Кубани коронавирус диагностировали у 17 тыс. 663 человек, из них 435 умерли.
При этом, по данным на 23 сентября, в регионе заразился коронавирусом 1 тыс. 991 медик, из которых 17 умерли. В октябре стало известно еще об одном летальном случае среди медработников Кубани — от COVID-19 скончалась заведующая отделением краснодарской краевой детской инфекционной больницы.
В начале октября «Медуза» опубликовала анонимный монолог врача одного из ковид-госпиталей Кубани. Тот признался, что медики «повыгорали» и не так остро воспринимают летальные случаи среди пациентов. По словам врача, он работает в режиме «день-ночь-отсыпной-выходной» с мая.
Портал Юга.ру спросил в краевом минздраве, оказывается ли на Кубани психологическая помощь медикам, работающим в «ковидных» зонах.
В ведомстве ответили, что с самого начала пандемии для профилактики эмоционального выгорания, эмоционального и физического истощения с медперсоналом ковид-госпиталей работают специалисты, оказывающие психологическую помощь.
С медиками из «красной зоны» проводят консультации по скайпу психологи и психотерапевты краевой клинической психиатрической больницы № 1.
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«Задачей консультантов является стабилизация эмоционального состояния, чтобы вместо фиксации на эмоциях человек увидело широкое воле возможностей и плюсы собственного опыта», — объяснили в краевом министерстве здравоохранения.
Также врачи могут получить психологическую помощь в медицинских организациях психиатрического профиля при личном обращении в индивидуальном порядке, отметили в ведомстве.
Ранее Юга.ру сообщали, что из-за пандемии в травматологии Краснодара увеличилось время ожидания экстренной помощи. При этом в конце октября в краевом минздраве порталу Юга.ру сообщили о дефиците кадров в медицинских организациях края. По данным ведомства, на Кубани не хватает около 6,5 тыс. медиков.
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