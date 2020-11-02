Минздрав Кубани рассказал, работают ли психологи с медиками из ковид-госпиталей

Краснодарский край

Распечатать

В министерстве здравоохранения Краснодарского края ответили на запрос портала Юга.ру о том, работают ли психологи с врачами из «красной зоны»

Напомним, за время пандемии на Кубани коронавирус диагностировали у 17 тыс. 663 человек, из них 435 умерли.

При этом, по данным на 23 сентября, в регионе заразился коронавирусом 1 тыс. 991 медик, из которых 17 умерли. В октябре стало известно еще об одном летальном случае среди медработников Кубани — от COVID-19 скончалась заведующая отделением краснодарской краевой детской инфекционной больницы.

В начале октября «Медуза» опубликовала анонимный монолог врача одного из ковид-госпиталей Кубани. Тот признался, что медики «повыгорали» и не так остро воспринимают летальные случаи среди пациентов. По словам врача, он работает в режиме «день-ночь-отсыпной-выходной» с мая.

Читайте также:

Портал Юга.ру спросил в краевом минздраве, оказывается ли на Кубани психологическая помощь медикам, работающим в «ковидных» зонах.

В ведомстве ответили, что с самого начала пандемии для профилактики эмоционального выгорания, эмоционального и физического истощения с медперсоналом ковид-госпиталей работают специалисты, оказывающие психологическую помощь.

С медиками из «красной зоны» проводят консультации по скайпу психологи и психотерапевты краевой клинической психиатрической больницы № 1.

Читайте также:

«Задачей консультантов является стабилизация эмоционального состояния, чтобы вместо фиксации на эмоциях человек увидело широкое воле возможностей и плюсы собственного опыта», — объяснили в краевом министерстве здравоохранения.

Также врачи могут получить психологическую помощь в медицинских организациях психиатрического профиля при личном обращении в индивидуальном порядке, отметили в ведомстве.

Ранее Юга.ру сообщали, что из-за пандемии в травматологии Краснодара увеличилось время ожидания экстренной помощи. При этом в конце октября в краевом минздраве порталу Юга.ру сообщили о дефиците кадров в медицинских организациях края. По данным ведомства, на Кубани не хватает около 6,5 тыс. медиков.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Психология

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Сочи и Новороссийске установили металлические фигуры дельфинов для сбора пластмассовых крышек
Краснодарец выдал себя за силовика и обманул бизнесмена на 16 млн рублей
На Кубани осудили бывшего полицейского, который придумал план ограбления бизнесмена
Минздрав Кубани рассказал, работают ли психологи с медиками из ковид-госпиталей
Покинул пост глава департамента архитектуры Краснодара Владимир Цой
Один человек погиб в ДТП в Адыгее

Лента новостей

Статьи

Сбросить лишнее

Опыт участия в спортивном онлайн-марафоне

Статьи

В Краснодаре пройдет выставка «Искусство быть: пространство заботы», посвященная инвалидности и реабилитации

Статьи

Беречь, сохранять

«Пятёрочка» стала победителем конкурса экологических проектов

Реклама на портале