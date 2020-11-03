Минздрав Кубани рассказал, станут ли психиатрические больницы ковид-госпиталями
Портал Юга.ру спросил в министерстве здравоохранения Кубани, как лечат коронавирус у людей с ментальными расстройствами и перепрофилируют ли психиатрические больницы в ковид-госпитали
Напомним, в октябре читатели Юга.ру сообщили в редакцию, что в краснодарской Краевой клинической больнице № 2, перепрофилированной во время пандемии в ковид-госпиталь, оказались пациенты с неврологическими отклонениями.
«Человек привязан и кричит, другие пациенты, соответственно, ни спать не могут, ничего», — пожаловался собеседник.
В пресс-службе ККБ № 2 объяснили ситуацию тем, что приток в больницу пациентов с подозрением на коронавирус и сопутствующими заболеваниями увеличился, и отметили, что в ближайшее время собираются решать вопрос с маршрутизацией больных.
Портал Юга.ру направил запрос в краевой минздрав, чтобы получить комментарий ведомства по данной ситуации. Также редакция спросила, собираются ли на Кубани перепрофилировать учреждения психиатрического профиля в ковидные госпитали и каким образом оказывается медицинская помощь людям с психиатрическими нарушениями, болеющим COVID-19.
«Понимая важность соблюдения непрерывности оказания психиатрической помощи, ее максимальной приближенности, доступности, на сегодняшний день медицинские организации психиатрического профиля Краснодарского края не перепрофилированы в ковидные госпитали», — рассказали в ведомстве.
Отвечая на другие вопросы редакции, в минздраве посетовали, что в обществе сохраняется стигматизация в отношении лиц, страдающих психическими расстройствами.
«По-прежнему бытует мнение, что лица с ментальными нарушениями обязательно представляют опасность для окружающих. Значительное число наших граждан не проявляют толерантности при общении с данной категорией лиц, считая, что они «не достойны» находиться рядом с ними, при этом допускают оскорбительные высказывания, тем самым провоцируя ухудшение состояния психического здоровья», — отметили в министерстве и напомнили о том, что по закону такая категория россиян имеет все права и свободы, предусмотренные Конституцией.
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В краевом минздраве объяснили, что люди с психическими расстройствами, заболевшие COVID-19, получают медпомощь на общих основаниях, в зависимости от тяжести процесса. Если при этом они нуждаются в лечении психического расстройства, его назначает им врач-психиатр.
«Хочется отметить, что при возникновении у лиц, страдающих психическим расстройством, иных заболеваний, они также получат помощь в медицинских организациях с учетом приоритета тяжести и профилях патологии (например, в хирургическом, травматологическом, урологическом, кардиологическом и других отделениях», — подчеркнули в ведомстве.
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