На Кубани сотрудника ФСИН осудили за превышение полномочий. Он заставил осужденную купить офисную технику и стенды

30 октября в прокуратуре Краснодарского края рассказали о деле в отношении одного из сотрудников ФСИН Усть-Лабинского района

В конце мая-начале июня 2018 года замначальника отдела безопасности исправительной колонии № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю 36-летний Валерий Рощупкин обратился к одной из осужденных и потребовал закупить для организации девять информационных стендов и оргтехнику. За это сотрудник пообещал ей покровительство во время отбывания наказания, поощрения и помощь в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Женщина обратилась к супругу. Он приобрел требуемые предметы на сумму более 76 тыс. рублей и передал их лично Рощупкину за пределами исправительной колонии, минуя отдел бухгалтерии. На замначальника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На судебном заседании Рощупкин не признал вину. Однако суд признал его виновным и назначил год лишения свободы в колонии-поселении, с запретом на право занимать должности на госслужбе, которые связаны c организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на 2,5 года.