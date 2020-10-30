На Кубани сотрудника ФСИН осудили за превышение полномочий. Он заставил осужденную купить офисную технику и стенды

Краснодарский край

Распечатать

30 октября в прокуратуре Краснодарского края рассказали о деле в отношении одного из сотрудников ФСИН Усть-Лабинского района

В конце мая-начале июня 2018 года замначальника отдела безопасности исправительной колонии № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю 36-летний Валерий Рощупкин обратился к одной из осужденных и потребовал закупить для организации девять информационных стендов и оргтехнику. За это сотрудник пообещал ей покровительство во время отбывания наказания, поощрения и помощь в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Читайте также:

Женщина обратилась к супругу. Он приобрел требуемые предметы на сумму более 76 тыс. рублей и передал их лично Рощупкину за пределами исправительной колонии, минуя отдел бухгалтерии. На замначальника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На судебном заседании Рощупкин не признал вину. Однако суд признал его виновным и назначил год лишения свободы в колонии-поселении, с запретом на право занимать должности на госслужбе, которые связаны c организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на 2,5 года.

Усть-Лабинский район ФСИН

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани высокопоставленного полицейского отстранили от должности после коллективной жалобы подчиненных
Новое число заболевших коронавирусом в России и на Кубани побило все предыдущие рекорды
На Кубани сотрудника ФСИН осудили за превышение полномочий. Он заставил осужденную купить офисную технику и стенды
В центре Краснодара отремонтировали улицу Химзаводскую
Под Краснодаром нашли свалку ртутных ламп
Пожар на танкере в Азовском море мог произойти из-за нарушений во время сварки — ТАСС

Лента новостей

Статьи

«Он не олигарх, он сам себя сделал»

Журналист BBC рассказал о Сергее Галицком и его команде

Статьи

Наступление витаминов

5 осенних салатов с рецептами

Мнения

«Даже в самом прогрессивном российском клубе никуда не деться от позорного мракобесия»

Что не так с отказом «Краснодара» встать на колено

Реклама на портале