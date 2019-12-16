В России хотят ввести уголовную ответственность за передачу телефонов в тюрьмы

В Госдуме РФ собираются ввести уголовную ответственность за передачу телефонов в учреждения Федеральной службы исправления наказаний

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн 16 декабря рассказал, что соответствующие поправки в закон уже разработаны, их поддержали ФСИН, Верховный суд и профильные ведомтсва.

«Этот законопроект мы также предварительно отработали и согласовали с Минкомсвязи, Минюстом и ФСИН. В настоящий момент он находится на отзыве в правительстве», — цитирует Хинштейна РИА «Новости».

Депутат напомнил, что сейчас за подобные действия человеку грозит административное наказание, а максимальный размер штрафа составляет 5 тыс. рублей.

Напомним, 1 ноября на заседании коллегии МВД разработали план по снижению преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — ведомство планирует установить блокираторы сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.

Юга.ру неоднократно рассказывали о преступлениях, совершенных заключенными. Например, осужденные, находясь в колонии, похищали деньги у людей, сообщали о терактах, избивали сотрудников ФСИН, которые хотели забрать у них телефоны.