В России хотят ввести уголовную ответственность за передачу телефонов в тюрьмы
В Госдуме РФ собираются ввести уголовную ответственность за передачу телефонов в учреждения Федеральной службы исправления наказаний
Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн 16 декабря рассказал, что соответствующие поправки в закон уже разработаны, их поддержали ФСИН, Верховный суд и профильные ведомтсва.
«Этот законопроект мы также предварительно отработали и согласовали с Минкомсвязи, Минюстом и ФСИН. В настоящий момент он находится на отзыве в правительстве», — цитирует Хинштейна РИА «Новости».
Депутат напомнил, что сейчас за подобные действия человеку грозит административное наказание, а максимальный размер штрафа составляет 5 тыс. рублей.
Напомним, 1 ноября на заседании коллегии МВД разработали план по снижению преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — ведомство планирует установить блокираторы сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
Юга.ру неоднократно рассказывали о преступлениях, совершенных заключенными. Например, осужденные, находясь в колонии, похищали деньги у людей, сообщали о терактах, избивали сотрудников ФСИН, которые хотели забрать у них телефоны.
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