МВД собирается заглушить мобильную связь в тюрьмах

Юга.ру неоднократно рассказывали о преступлениях, совершенных заключенными. Например, осужденные, находясь в колонии, похищали деньги у людей, сообщали о терактах, избивали сотрудников ФСИН, которые хотели забрать у них телефоны.

Сотрудникам исправительных учреждений запрещено пользоваться сотовой связью, однако организационных мер недостаточно, отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов. Готовящийся законопроект предполагает, что руководство учреждений из структуры ФСИН сможет через сотовых операторов отключать определенные номера от связи.

По решению коллегии органы МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором до 30 июля 2020 года проработают вопрос о блокировке сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений, сообщило 6 ноября РБК . Такая мера призвана предотвратить дистанционное мошенничество.

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