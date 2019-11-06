МВД собирается заглушить мобильную связь в тюрьмах
Министерство внутренних дел РФ планирует установить блокираторы сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы
На заседании коллегии МВД 1 ноября разработали план по снижению преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
По решению коллегии органы МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Роскомнадзором до 30 июля 2020 года проработают вопрос о блокировке сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений, сообщило 6 ноября РБК. Такая мера призвана предотвратить дистанционное мошенничество.
Сотрудникам исправительных учреждений запрещено пользоваться сотовой связью, однако организационных мер недостаточно, отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов. Готовящийся законопроект предполагает, что руководство учреждений из структуры ФСИН сможет через сотовых операторов отключать определенные номера от связи.
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