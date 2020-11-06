В России впервые зафиксировали свыше 20 тыс. зараженных коронавирусом за сутки

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае к 6 ноября достигло 18 тыс. 204 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что за прошлые сутки в стране коронавирус диагностировали у 20 тыс. 582 жителей всех 85 регионов. Скончались 378 человек, выздоровели 16 тыс. 955 пациентов.

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RT уточнил, что больше всего новых случаев — в Москве (6 тыс. 253), Санкт-Петербурге (1 тыс. 171) и Московской области (605). На юге и Северном Кавказе ситуация следующая:

  • Ростовская область — 313;
  • Ставропольский край — 207;
  • Краснодарский край — 139;
  • Крым — 130;
  • Дагестан — 91;
  • Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Севастополь — по 84;
  • Адыгея — 71;
  • Северная Осетия — 70;
  • Ингушетия — 64;
  • Чечня — 27.

С начала пандемии в России выявили 1 млн 733 тыс. 440 зараженных коронавирусом. Официально зарегистрировано 29 тыс. 887 смертей от COVID-19, из больниц выписали 1 млн 296 тыс. 124 выздоровевших пациента.

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В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что среди 139 носителей коронавируса 14 детей, самому младшему из них два месяца. Новые случаи распределились по муниципалитетам так:

  • в Краснодаре — 31;
  • в Темрюкском районе — 16; 
  • в Туапсинском районе — 12;
  • в Белореченском и Крымском районах — по 9;
  • в Кавказском районе — 8;
  • в Сочи и Новороссийске — по 7;
  • в Крыловском и Тихорецком районах — по 6;
  • в Анапе и Северском районе — по 5;
  • в Геленджике и Абинском районе — по 4;
  • в Новокубанском районе — 3; 
  • в Армавире — 2; 
  • в Отрадненском, Красноармейском, Гулькевичском, Тимашевском и Каневском районах — по 1.

За все время в лабораториях Кубани сделали 1 млн 461 тыс. 506 тест на COVID-19, из них 18 тыс. 204 оказались положительными. Зарегистрировано 460 летальных исходов (+7 за сутки). 38 тяжелых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

В медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 75,1 тыс. человек. Под наблюдением в поликлиниках находятся 6 тыс. 642 больных.

Коронавирус Эпидемии

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