В России впервые зафиксировали свыше 20 тыс. зараженных коронавирусом за сутки
Число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае к 6 ноября достигло 18 тыс. 204 человек
Федеральный оперштаб сообщил, что за прошлые сутки в стране коронавирус диагностировали у 20 тыс. 582 жителей всех 85 регионов. Скончались 378 человек, выздоровели 16 тыс. 955 пациентов.
Читайте также:
RT уточнил, что больше всего новых случаев — в Москве (6 тыс. 253), Санкт-Петербурге (1 тыс. 171) и Московской области (605). На юге и Северном Кавказе ситуация следующая:
- Ростовская область — 313;
- Ставропольский край — 207;
- Краснодарский край — 139;
- Крым — 130;
- Дагестан — 91;
- Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Севастополь — по 84;
- Адыгея — 71;
- Северная Осетия — 70;
- Ингушетия — 64;
- Чечня — 27.
С начала пандемии в России выявили 1 млн 733 тыс. 440 зараженных коронавирусом. Официально зарегистрировано 29 тыс. 887 смертей от COVID-19, из больниц выписали 1 млн 296 тыс. 124 выздоровевших пациента.
В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что среди 139 носителей коронавируса 14 детей, самому младшему из них два месяца. Новые случаи распределились по муниципалитетам так:
- в Краснодаре — 31;
- в Темрюкском районе — 16;
- в Туапсинском районе — 12;
- в Белореченском и Крымском районах — по 9;
- в Кавказском районе — 8;
- в Сочи и Новороссийске — по 7;
- в Крыловском и Тихорецком районах — по 6;
- в Анапе и Северском районе — по 5;
- в Геленджике и Абинском районе — по 4;
- в Новокубанском районе — 3;
- в Армавире — 2;
- в Отрадненском, Красноармейском, Гулькевичском, Тимашевском и Каневском районах — по 1.
За все время в лабораториях Кубани сделали 1 млн 461 тыс. 506 тест на COVID-19, из них 18 тыс. 204 оказались положительными. Зарегистрировано 460 летальных исходов (+7 за сутки). 38 тяжелых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
В медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 75,1 тыс. человек. Под наблюдением в поликлиниках находятся 6 тыс. 642 больных.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Юга.ру пытались узнать, что делать со вскрытыми на выборах сейф-пакетами и кого привлекать к ответственности
ЦИК и избирком Краснодара ответили, что не знают