В России впервые зафиксировали свыше 20 тыс. зараженных коронавирусом за сутки

Число инфицированных COVID-19 в Краснодарском крае к 6 ноября достигло 18 тыс. 204 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что за прошлые сутки в стране коронавирус диагностировали у 20 тыс. 582 жителей всех 85 регионов . Скончались 378 человек, выздоровели 16 тыс. 955 пациентов.

RT уточнил, что больше всего новых случаев — в Москве (6 тыс. 253), Санкт-Петербурге (1 тыс. 171) и Московской области (605). На юге и Северном Кавказе ситуация следующая: Ростовская область — 313;

Ставропольский край — 207;

Краснодарский край — 139 ;

; Крым — 130;

Дагестан — 91;

Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Севастополь — по 84;

Адыгея — 71;

Северная Осетия — 70;

Ингушетия — 64;

Чечня — 27. С начала пандемии в России выявили 1 млн 733 тыс. 440 зараженных коронавирусом. Официально зарегистрировано 29 тыс. 887 смертей от COVID-19, из больниц выписали 1 млн 296 тыс. 124 выздоровевших пациента.