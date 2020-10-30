Новое число заболевших коронавирусом в России и на Кубани побило все предыдущие рекорды

В России и в Краснодарском крае 30 октября зарегистрировали максимальные показатели по заболевшим COVID-19

В России зарегистировали еще 18 тыс. 283 инфицированных COVID-19 в 84 регионах страны, сообщил RT со ссылкой на федеральный оперштаб. Это максимальный показатель за все время пандемии . Предыдущий рекорд по заболевшим был зарегистирован накануне, когда власти рассказали о 17 тыс. 717 случаях коронавируса.