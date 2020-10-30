Новое число заболевших коронавирусом в России и на Кубани побило все предыдущие рекорды
В России и в Краснодарском крае 30 октября зарегистрировали максимальные показатели по заболевшим COVID-19
В России зарегистировали еще 18 тыс. 283 инфицированных COVID-19 в 84 регионах страны, сообщил RT со ссылкой на федеральный оперштаб. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд по заболевшим был зарегистирован накануне, когда власти рассказали о 17 тыс. 717 случаях коронавируса.
По состоянию на 30 октября COVID-19 официально диагностировали у 1 млн 599 тыс. 976 россиян, из которых 1 млн 200 тыс. 560 выздоровели (+14 тыс. 519 за сутки), а 27 тыс. 656 пациентов скончались (+355 за сутки).
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве — 5 тыс. 268. Следом идут Санкт-Петербург с 801 инфицированным и Московская область, где за сутки зарегистировали 524 больных COVID-19.
По данным федерального оперштаба, на юге России и в регионах Северного Кавказа зафиксировали следующее число инфицированных: Ростовская область — 310, Крым — 216, Ставропольский край — 195, Краснодарский край — 139, Кабардино-Балкария — 88, Дагестан и Карачаево-Черкесия — по 86, Севастополь — 80, Адыгея — 68, Ингушетия — 63, Северная Осетия — 61, Чечня — 12.
На Кубани цифры по новым случаям заражения коронавирусом также стали рекордными. В регионе впервые COVID-19 подтвердился за сутки у 139 человек. Как уточнили в краевом оперштабе, заболели 69 женщин и 70 мужчин, самому старшему пациенту 94 года. Также в восьми муниципалитетах Кубани коронавирус подтвердился у 14 детей, в том числе у годовалого ребенка.
Вот как распределились новые случаи COVID-19 по муниципалитеам:
- в Краснодаре — 55;
- в Темрюкском районе — 10;
- в Белореченском и Северском районах — по 7;
- в Армавире — 6;
- в Геленджике, Туапсинском и Славянском районах — по 5;
- в Сочи, Новороссийске и Усть-Лабинском районе — по 4;
- в Горячем Ключе, Крымском, Тихорецком, Отрадненском, Красноармейском районах — по 3;
- в Абинском, Тимашевском и Щербиновском районах — по 2;
- в Ейском, Ленинградском, Павловском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Апшеронском районах — по 1.
К 30 октября коронавирусом заболели 17 тыс. 258 жителей Кубани, в том числе 1,5 тыс. детей. Показатель заболеваемости достиг 304 случаев на 100 тыс. населения.
В региональном минздраве уточнили, что 11 тыс. 623 инфицированных выздоровели (+51 за сутки), однако 414 пациентов спасти не удалось (+7 новых летальных случаев). Еще 38 кубанцев находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое подключены к ЭКМО.
За время пандемии к врачам Кубани с подозрением на коронавирус обратились 70 тыс. 65 человек, в том числе 6 тыс. 5 детей. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 7 тыс. 210 жителей региона, включая 2 тыс. 654 ребенка.
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