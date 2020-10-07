На Кубани скончалось больше половины пациентов с коронавирусом, которых подключали на ИВЛ и ЭКМО

Минздрав Кубани рассказал порталу Юга.ру о летальных случаях среди пациентов с COVID-19, подключенных на ИВЛ и ЭКМО

Напомним, за сутки на Кубани выявили 98 больных коронавирусом и четыре пациента умерли в ковид-госпиталях региона. Всего за время пандеми в крае зарегистировали 14 тыс. 676 инфицированных, из них 301 человек скончался.

Портал Юга.ру отправил запрос в минздрав Кубани, чтобы узнать, сколько пациентов с COVID-19 были подключены на аппараты искуственной вентиляции легких (ИВЛ), а сколько было пролечено методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Также портал Юга.ру поинтересовался, сколько было зафиксировано летальных случаев среди пациентов на ИВЛ и ЭКМО и какое число таких аппаратов есть в ковид-госпиталях Кубани.