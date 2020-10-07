На Кубани скончалось больше половины пациентов с коронавирусом, которых подключали на ИВЛ и ЭКМО
Минздрав Кубани рассказал порталу Юга.ру о летальных случаях среди пациентов с COVID-19, подключенных на ИВЛ и ЭКМО
Напомним, за сутки на Кубани выявили 98 больных коронавирусом и четыре пациента умерли в ковид-госпиталях региона. Всего за время пандеми в крае зарегистировали 14 тыс. 676 инфицированных, из них 301 человек скончался.
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Портал Юга.ру отправил запрос в минздрав Кубани, чтобы узнать, сколько пациентов с COVID-19 были подключены на аппараты искуственной вентиляции легких (ИВЛ), а сколько было пролечено методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Также портал Юга.ру поинтересовался, сколько было зафиксировано летальных случаев среди пациентов на ИВЛ и ЭКМО и какое число таких аппаратов есть в ковид-госпиталях Кубани.
В региональном минздраве порталу Юга.ру рассказали, что в медурчеждениях Кубани работает 1 тыс. 267 аппаратов ИВЛ. В 2020 году к ИВЛ подключили 322 пациента с подтвержденным коронавирусом. Из них умерли 173 человека.
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Также в ведомстве сообщили, что в регионе работают пять аппаратов ЭКМО. Все они находятся в краевой клинической больнице № 1. За 2020 год методом ЭКМО было пролечено 15 пациентов с COVID-19, из них семеро скончались.
Отметим, что в краевом минздраве не ответили на вопрос портала Юга.ру о том, все ли аппараты ИВЛ и ЭКМО находятся в исправном состоянии, есть ли нехватка аппаратов в регионе, а также планирует ли ведомство в ближайшее время закупать еще аппараты ИВЛ и ЭКМО.
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