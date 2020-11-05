В Сочи завершили расследование по делу бывшего вице-мэра Ивана Бомбергера

Краснодарский край

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5 ноября стало известно о завершении расследования в отношении Ивана Бомбергера, которого обвиняют в незаконной выдаче разрешения на строительство

Впервые информация о задержании вице-мэра Ивана Бомбергера, курирующего вопросы строительства в Сочи, появилась в апреле 2018 года. Тогда данные о том, что его подозревают в превышении полномочий, не подтвердили в администрации курорта.

В октябре того же года Юга.ру удалось подтвердить арест чиновника у своего источника в мэрии. Бомбергера обвинили в незаконной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач.

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5 ноября редакция узнала, что в следственном комитете завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра. 

«Расследование завершено, материал передан в прокуратуру», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Как считает адвокат Бомбергера Наталья Митусова, ее подзащитный не виноват. По словам Митусовой, ЛЭП планировали проложить еще при подготовке к проведению Олимпиады в Сочи в 2014 году, но в итоге проект так и остался нереализованным. А выдачу разрешения на строительство Бомбергер подписал позже, в 2018 году, передает ее слова ТАСС.

Превышение полномочий Следственный комитет Сочи

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