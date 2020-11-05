В Сочи завершили расследование по делу бывшего вице-мэра Ивана Бомбергера

5 ноября стало известно о завершении расследования в отношении Ивана Бомбергера, которого обвиняют в незаконной выдаче разрешения на строительство

Впервые информация о задержании вице-мэра Ивана Бомбергера, курирующего вопросы строительства в Сочи, появилась в апреле 2018 года. Тогда данные о том, что его подозревают в превышении полномочий, не подтвердили в администрации курорта.

В октябре того же года Юга.ру удалось подтвердить арест чиновника у своего источника в мэрии. Бомбергера обвинили в незаконной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач.