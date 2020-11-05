«Краснодар» в большинстве проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов

Краснодарский край, В мире

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Футбольный клуб «Краснодар» 4 ноября сыграл в гостях у испанской «Севильи» в рамках Лиги чемпионов

Итогом поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который прошел в Испании на стадионе «Рамон Санчес Писхуанф», стала победа хозяев.

Счет на 17-й минуте открыл Магомед-Шапи Сулейманов, со штрафного пробив в девятку. Через 4 минуты Маркус Берг успешно пробил 11-метровый и удвоил преимущество гостей.

Читайте колонку спортивного аналитика Артура Каратая:

На 42-й минуте полузащитник «Севильи» Иван Ракитич отыграл один мяч, а к концу первого тайма хозяева остались в меньшинстве — судья удалил с поля Хесуса Наваса. Несмотря на это к середине второй половины игры испанцам удалось выйти вперед — Юссеф Эн-Несири оформил дубль (69 и 72 минуты) и установил окончательный счет встречи — 3:2.

Ответный матч «быков» с «Севильей» состоится 24 ноября в Краснодаре. Перед этим черно-зеленым предстоит сыграть с «Зенитом» и «Тамбовом» в рамках чемпионата России.

Напомним, в первых двух матчах группового этапа ЛЧ команда Мурада Мусаева сыграла боевую ничью с французским «Ренном» и потерпела разгромное поражение от английского «Челси». При этом в предыдущем матче «Краснодар» проиграл грозненскому «Ахмату», после чего главный тренер «горожан» сказал: «Здесь не место тем, кто может сломаться после одного-двух поражений». 

Ранее Юга.ру писали о том, что ещё одна краснодарская команда 4 ноября провела еврокубковый матч: баскетбольный «Локомотив-Кубань» одержал победу над бельгийским «Антверп Джайантс» в рамках Еврокубка.

Лига чемпионов ФК «Краснодар» Футбол

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