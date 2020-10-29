МегаФон вложит 6 млрд рублей в систему спутниковой передачи данных

«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с нынешней должностью управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследователи сфокусируются на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработают прототипы оборудования — как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке — и испытают их на земле и в космосе.

«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать модель, которая сделает использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Наша цель достаточно амбициозная, и достичь ее мы планируем за счет привлечения лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача — протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пять лет», — сказал Алексей Шелобков.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи — обмен информацией с низкой задержкой сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных — от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

«Мы уверены, что будущее за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями. Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории РФ, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики», — пояснил гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.