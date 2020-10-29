МегаФон вложит 6 млрд рублей в систему спутниковой передачи данных
На 16 ноября намечен запуск компании «МегаФон 1440» для исследований адаптации низкоорбитальных спутников к высокоскоростной передаче данных
На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания МегаФон намерен направить 6 млрд рублей в ближайшие два года.
«МегаФон 1440» возглавит Алексей Шелобков, который совместит руководство исследовательской компанией с нынешней должностью управляющего директора технологической компании YADRO. На старте проекта его команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, специалистов МегаФона и компаний группы «ЮэСэМ Телеком». Исследователи сфокусируются на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработают прототипы оборудования — как самих спутников, так и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке — и испытают их на земле и в космосе.
«Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. За два года нам предстоит решить сразу несколько задач. Во-первых, экономическую. Мы нацелены разработать модель, которая сделает использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования. Во-вторых, мы намерены привлечь к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Наша цель достаточно амбициозная, и достичь ее мы планируем за счет привлечения лучших умов из разных сфер. Наконец, третья задача — протестировать новые технологии в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» мы рассчитываем совершить уже на горизонте пять лет», — сказал Алексей Шелобков.
Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи — обмен информацией с низкой задержкой сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных — от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.
«Мы уверены, что будущее за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями. Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории РФ, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики», — пояснил гендиректор МегаФона Геворк Вермишян.
Сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории страны, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Поэтому в МегаФоне уверены, что единственный путь к повсеместному покрытию — это конвергенция наземной и спутниковой связи. Она даст универсальную транспортную сеть для всех поколений связи — как нынешних, так и грядущих.
«МегаФон всегда мыслит технологиями будущего, мы первые дали стране 3G и 4G, мы подключили рекордное количество обслуживаемых умных устройств интернета вещей, наш мобильный интернет — самый быстрый в РФ. Мы готовы к серьезному изучению и, главное, созданию коммерчески успешных спутниковых сетей», — заявил Вермишян.
Кино — космос:
Новый способ доставки сигнала ускорит развитие технологий связи, и это почувствуют все абоненты — от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру.
«Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос», — заключил Вермишян.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.