В Сириусе в парке «Южные культуры» высадили 350-летнее оливковое дерево

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала федеральной территории Сириус https://t.me/siriusfederal/4152
    © Скриншот из телеграмм-канала федеральной территории Сириус https://t.me/siriusfederal/4152

В парке «Южные культуры» на федеральной территории Сириус появилось старейшее оливковое дерево

В «Сириусе» отметили столетие Кавказского заповедника имени Шапошникова. В честь этого в парке «Южные культуры посадили 350-летнюю оливу, сообщает пресс-служба федеральной территории.

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Дерево расположилось возле центрального входа со стороны улицы Тюльпанов.

Также в парке впервые показали восстановленные ворота со стороны Цветочной улицы. Они были утеряны, но, благодаря местным жителям, их удалось отыскать и восстановить:

  • © Скриншот из телеграмм-канала федеральной территории Сириус https://t.me/siriusfederal/4152
    © Скриншот из телеграмм-канала федеральной территории Сириус https://t.me/siriusfederal/4152

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Парки Растениеводство Сириус Сочи Экология

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В Сириусе в парке «Южные культуры» высадили 350-летнее оливковое дерево
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