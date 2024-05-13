В Сириусе в парке «Южные культуры» высадили 350-летнее оливковое дерево
В парке «Южные культуры» на федеральной территории Сириус появилось старейшее оливковое дерево
В «Сириусе» отметили столетие Кавказского заповедника имени Шапошникова. В честь этого в парке «Южные культуры посадили 350-летнюю оливу, сообщает пресс-служба федеральной территории.
Дерево расположилось возле центрального входа со стороны улицы Тюльпанов.
Также в парке впервые показали восстановленные ворота со стороны Цветочной улицы. Они были утеряны, но, благодаря местным жителям, их удалось отыскать и восстановить:
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