Кино — космос. Гагарин, Леонов, Армстронг и еще 9 примеров героизма ко Дню космонавтики

Вынужденная изоляция из-за сами-знаете-чего стала серьезным испытанием для многих, и лучший выход из ситуации — принять ее и использовать время с толком. Кто, если не космонавты, могут личным примером вдохновить на отважность и стойкость духа во время карантина. День космонавтики — отличный повод в очередной раз пересмотреть любимые фильмы о космосе или открыть для себя что-то новое на эту тему. Специально к празднику портал Юга.ру вместе с цифровым видеосервисом Wink от «Ростелекома» подготовил тематический обзор.

«Постарайтесь получить от этого удовольствие»: Космонавты дали советы россиянам, находящимся на самоизоляции

«Гагарин. Первый в космосе» Россия, 2013 год

1 час 48 минут

Реж. Павел Пархоменко Космическую подборку открывает байопик о человеке, который рискнул всем ради престижа государства, и теперь его имя знает весь мир.

Космос будоражил умы и воображение человечества во все времена, но только в ХХ веке уровень развития технологий позволил ведущим странам вступить в гонку за право добраться до него первыми. Именно на космонавтику делали большие ставки США и СССР в период холодной войны. Чтобы выйти победителями в этой борьбе, руководство Советского Союза решилось на немыслимое — отправить в космос человека. На фоне конкуренции технологий и сверхдержав — путь деревенского мальчика Юры Гагарина к неизведанным далям.

«Время первых» Россия, 2017 год

2 часа 20 минут

Реж. Дмитрий Киселев Действие байопика происходит в 1965 году. Соревнование между СССР и США продолжается, и новая цель советского правительства — первыми выйти в открытый космос. Миссия государственной важности ложится на плечи Павла Беляева и Алексея Леонова. Корабли «Восход-1» и «Восход-2» строят в кратчайшие сроки. Первый взрывается в атмосфере, а значит, запуск второго сопряжен с серьезным риском. Престиж страны важнее, поэтому «Восход-2» получает разрешение на запуск.

«Салют-7» Россия, 2017 год

2 часа

Реж. Клим Шипенко Еще один фильм, основанный на реальных событиях. Советская орбитальная станция «Салют-7» уже полгода находится в беспилотном режиме — 11 февраля 1985 года она перестает отвечать на сигналы и полностью теряет управление. Чтобы станция не упала на Землю, решено отправить на орбиту космический корабль «Союз Т-13» с двумя опытными пилотами на борту — Владимиром Федоровым и Виктором Алехиным (настоящие имена героев-космонавтов — Владимир Джанибеков и Виктор Савиных).

«Белка и Стрелка. Звездные собаки» Россия, 2010 год

1 час 25 минут

Реж. Инна Евланникова, Святослав Ушаков Космическая гонка в самом разгаре. Искусственный спутник Земли уже запустили, на очереди — человек. Но чтобы отправить его в неизведанные дали, нужно провести испытания. Выбор падает на собак Белку и Стрелку, которые успешно прошли жесткий отбор. Один полет в космос стал для героев шансом осуществить свои такие разные цели. Забавный и трогательный мультфильм рассказывает о том, что нужно помогать друг другу и, несмотря на трудности, не сдаваться ни в какой ситуации.

«Спутник» Россия, 2020 год

1 час 48 минут

Реж. Егор Абраменко Действие фильма разворачивается в 1983 году в СССР. После космической миссии на Землю возвращается Константин Вешняков. Он оказывается единственным выжившим. С экранов телевизоров зрителям вещают о новом триумфе, однако настоящие подробности произошедшего держатся в тайне. Оказывается, Вешняков стал носителем инопланетного организма. Помочь космонавту попытается нейрофизиолог Татьяна Климова. Премьера запланирована на 23 апреля , из-за пандемии коронавируса и карантина ее перенесли в онлайн.

«К звездам» США/Бразилия, 2019 год

2 часа 4 минуты

Реж. Джеймс Грэй Человечество запустило программу поиска внеземной жизни «Лима», которой руководил капитан Клиффорд МакБрайд. Уже 16 лет от него не было вестей: правительство сочло его погибшим, причислило к героям и благополучно о нем забыло. Однажды на Земле начинают происходить вспышки, которые выводят из строя электросистемы. Разобраться в их природе отправляют Роя МакБрайда, сына Клиффорда. «К звездам» — философское, размеренное и грустное кино о поиске смысла существования.

«Человек на Луне» США/Япония, 2018 год

2 часа 21 минута

Реж. Дэмьен Шазелл Холодная война между СССР и США в самом разгаре. Нила Армстронга, тяжело переживающего смерть маленькой дочери, принимают в отряд космонавтов для участия в программе «Аполлон» для полета на Луну. Фильм не только о космосе — в нем нет таких потрясающих видов и спецэффектов, как в описанных ниже «Гравитации», «Интерстелларе» и «Марсианине». Это камерная кинолента о человеке, о становлении Армстронга космонавтом, об отношениях с женой и детьми, о личных переживаниях на фоне гонки двух сверхдержав.

«Вторжение» Россия, 2020 год

2 часа 9 минут

Реж. Федор Бондарчук Сиквел вышедшего в 2017 году фильма Федора Бондарчука «Притяжение». После событий первой части прошло два года. Чертаново постепенно приходит в себя после крушения инопланетного корабля. Юля тоже пытается жить дальше, однако у девушки проявляются необычные способности — она может управлять потоками воды. Это заинтересовало российских ученых, и девушка становится объектом их секретных исследований. Они еще не знают, что способности Юли волнуют не только землян. «Вторжение» — прекрасный аудиовизуальный аттракцион с гуманистическим посылом.

«Марсианин» США, 2015 год

2 часа 24 минуты

Реж. Ридли Скотт Фильм основан на одноименной книге Энди Уира, ставшей бестселлером. В центре сюжета — астронавт и ботаник Марк Уотни, который прибыл на красную планету в рамках исследовательской экспедиции. Во время песчаной бури руководитель миссии принял решение экстренно отправиться домой, однако Марка сочли погибшим, поэтому улетели без него. Раненый, без средств связи и с ресурсами всего на месяц астронавт пытается выжить и связаться с Землей. «Марсианин» относится к тем фильмам, исход которых предсказуем, но взгляд от экрана оторвать невозможно. В целом — это жизнеутверждающее и мотивирующее кино с посылом «Никогда не сдавайся». Даже если оказался совсем один на Марсе.

«Гравитация» США, 2013 год

1 час 31 минута

Реж. Альфонсо Куарон Камерный технотриллер, в котором задействованы всего два актера. Американские астронавты Райан Стоун и Мэтт Ковальски участвуют в орбитальной миссии по обслуживанию телескопа «Хаббл». Во время обычной работы происходит взрыв спутника-шпиона: образуется гигантское облако обломков, которое разрушает шаттл. Стоун и Ковальски остаются совершенно одни. Находясь в связке друг с другом, они пытаются добраться до МКС. Главный козырь фильма — визуальные эффекты. Восхитительные виды Земли, Солнца и звезд завораживают. «Гравитация» заслуженно стала одной из самых зрелищных картин 2013 года. Высокие оценки критиков и многочисленные награды тому подтверждение.

«Интерстеллар» США, 2014 год

2 часа 49 минут

Реж. Кристофер Нолан Земля становится все менее пригодной для людей: царит засуха, свирепствуют пыльные бури, концентрация кислорода стремительно падает. В этих тяжелых условиях в американской глубинке пытается выжить бывший пилот NASA Купер. Его приглашают стать частью команды, миссия которой — найти для землян новый дом. Зритель вместе с героями будет преодолевать уготованные им испытания и сможет прочувствовать на себе опасность неизведанных глубин космоса. Хронометраж картины служит отсылкой к классике космической фантастики — «Солярису», снятому Андреем Тарковским.