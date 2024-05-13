Недоступное море: в Новороссийске инвалиды-колясочники не смогли спуститься к оборудованному пляжу

Общественники Новороссийска побывали на одном из пляжей для инвалидов. Они пришли к выводу, что пляж непригоден для отдыха маломобильных граждан

3 мая член Общественной палаты Новороссийска Алла Рулева, общественники и инвалиды-колясочники посетили специальный пляж для инвалидов на Суджукской косе, пишет газета «Новороссийский рабочий».

Они сообщили, что после зимних штормов пляж не отремонтировали, сейчас он не приспособлен для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.



«Много гальки, которая мешает передвигаться на колясках. Проходов к воде для инвалидов нет. Лестница — раньше по ней было удобно спускаться в море «опорникам» — требует ремонта. От ступеней остались только трубы, на них нет досок и покрытия. Конструкция установлена криво. Сейчас она травмоопасна», — отметила Алла Рулёва.