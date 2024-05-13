Недоступное море: в Новороссийске инвалиды-колясочники не смогли спуститься к оборудованному пляжу
Общественники Новороссийска побывали на одном из пляжей для инвалидов. Они пришли к выводу, что пляж непригоден для отдыха маломобильных граждан
3 мая член Общественной палаты Новороссийска Алла Рулева, общественники и инвалиды-колясочники посетили специальный пляж для инвалидов на Суджукской косе, пишет газета «Новороссийский рабочий».
Они сообщили, что после зимних штормов пляж не отремонтировали, сейчас он не приспособлен для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Много гальки, которая мешает передвигаться на колясках. Проходов к воде для инвалидов нет. Лестница — раньше по ней было удобно спускаться в море «опорникам» — требует ремонта. От ступеней остались только трубы, на них нет досок и покрытия. Конструкция установлена криво. Сейчас она травмоопасна», — отметила Алла Рулёва.
О том, в каком состоянии другие пляжи для маломобильных отдыхающих Новорссийска, Алла Рулева сказать не может. По ее словам, ранее администрация инспектировала доступные пляжи вместе с общественниками и инвалидами-колясочниками, в этом году подобных предложений не поступало.
Как писали ранее Юга.ру, мэрия Сочи оборудовала для инвалидов 68 из 170 пляжей.