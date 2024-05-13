Бутылка от шампанского, самокат, часы, краб: спасатели показали найденное на дне городского пляжа в Новороссийске

Новороссийские спасатели обследовали дно моря на Центральном пляже и опубликовали фотографии найденных «морских сокровищ»

В Новороссийске перед началом курортного сезона спасатели обследовали дно моря на Центральном пляже — от Западного мола до яхт-клуба. «Уважаемые арендаторы пляжей, обращайтесь к нам за помощью в обследовании вашей водной глади. Мы это сделаем быстро и качественно!» — написал начальник службы спасения Алексей Одеров в своем телеграм-канале.

Водолазы достали из воды мусор и разные предметы. Алексей Одеров опубликовал фотографии самых необычных находок. Среди них — самокат, бутылка от шампанского «Абрау Дюрсо», арматура, наручные часы, которые ещё идут, и даже живой краб.

Самой обсуждаемой находкой стал камень с надписью-желанием: «У меня есть квартира в Южном районе в Новороссийске! С хорошим ремонтом и видом на море. Я счастлива!» Люди в комментариях предположили, что кто-то таким образом загадал желание, поэтому камень нужно обязательно вернуть в море.