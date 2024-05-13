Кинотеатры Краснодарского края заработали за майские праздники почти 49 млн рублей

Такая сумма получилась у Юга.ру на основе данных ЕАИС. Самым кассовым фильмом в регионе за прошедшие праздничные выходные стала отечественная фантастика «Сто лет тому вперед». Картину посмотрели 59,6 тыс. человек, заплатив за билеты более 24,5 млн руб.

На втором месте по посещаемости и сборам фильм «Летучий корабль» — 11,1 тыс. зрителей и 4,2 млн рублей соответственно. Третье место занял «Всемирный потоп» — 6,7 тыс. человек и 3,1 млн рублей.

Далее идут «Блиндаж» (7,7 тыс. человек и 2,7 млн рублей), «Неприличные гости» (5,3 тыс. человек и 2,3 млн рублей), «Приключения панды» (6,8 тыс. человек и 2,1 млн рублей), «Любви не бывает?» (4,5 тыс. человек и 1,7 млн рублей), «Как я встретил ее маму» (4 тыс. человек и 1,5 млн руб.) и «Падение империи» (2 тыс. человек и 1 млн рублей).