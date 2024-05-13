В Краснодаре представят детскую книгу «Мамонт хочет арбуз». Автор прочитает отрывки и подпишет экземпляры

Краснодарский край

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  • © Изображение предоставлено организаторами презентации
    © Изображение предоставлено организаторами презентации

14 мая краснодарцев приглашают на презентацию новой книги Екатерины Сафро

Детский книжный магазин «Бабушка-ракета» представит новинку Екатерины Сафро (Панфиловой). «Мамонт хочет арбуз» — трогательная книга-картинка о фантазии, семье и внимательном отношении к самым близким.

«Люблю дальние путешествия и черных котов. По профессии я архитектор и дизайнер архитектурной среды — отдала этой специальности 14 лет. А по призванию — иллюстратор и писатель книг для детей. Читаю книжки вслух и провожу веселые занятия для детей и взрослых в России и онлайн! Вместе с мужем Стасом и черным котом Жуком мы проехали больше 20 тыс. км по разным городам на желтом автобусе по имени Жужа с мастер-классами», — рассказала Екатерина.

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Сафро родилась в Мурманске, сейчас живет в Красной Поляне.

На презентации автор прочитает отрывки из своей книги, расскажет, как находит идеи детских произведений. Также гостей ждет автограф-сессия.

Событие состоится в магазине «Бабушка-ракета» на улице Коммунаров, 58г, 14 мая, в 12:00. Вход свободный.

К недавнему Новому году мы составили обзор пяти детских книг, которые хорошо подходят для семейного чтения. 

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В Краснодаре представят детскую книгу «Мамонт хочет арбуз». Автор прочитает отрывки и подпишет экземпляры
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