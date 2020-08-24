«Службу 112» Дагестана обеспечили резервными спутниковыми каналами связи

РТКОММ обеспечил единую систему вызова экстренных оперативных служб Дагестана резервными спутниковыми каналами связи

По результатам конкурса оператор спутниковой связи РТКОММ заключил контракт со «Службой 112 Республики Дагестан». Благодаря этому работа операторов 112 в регионе получила дополнительную степень надежности — в случае выхода из строя проводных каналов связи на одном или нескольких участках системы, в любой момент на них могут быть задействованы спутниковые.

Всего в рамках контракта подключено 149 точек доступа. Все они интегрированы в единую систему приема и обработки вызовов «Службы 112», сообщили 24 августа в пресс-службе ГК «Ростелеком». Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл отметил, что одна из важнейших функций спутниковых каналов передачи данных — резервировать наземные сети связи для повышения надежности их использования.