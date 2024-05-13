Между Сочи и Нижневартовском запустят прямые рейсы

В июне популярный авиаперевозчик запустит прямые рейсы по маршруту Нижневартовск — Сочи

С 5 июня авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Расписание полетов: вторник — вылет из Сочи в 20:25 (в пути 4 часа 45 минут);

среда — вылет из Нижневартовска в 04:40 (в пути 5 часов 15 минут);

по пятницам и воскресеньям — вылет из Сочи в 10:15 (в пути 4 часа 45 минут);

по пятницам и воскресеньям — вылет из Нижневартовска в 18:20 (в пути 5 часов 15 минут). Стоимость билетов — от 9 до 28 тыс. рублей в зависимости от даты, класса и наличия багажа.