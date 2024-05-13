Между Сочи и Нижневартовском запустят прямые рейсы

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

В июне популярный авиаперевозчик запустит прямые рейсы по маршруту Нижневартовск — Сочи

С 5 июня авиакомпания Utair начнет выполнять прямые рейсы из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Расписание полетов: 

  • вторник — вылет из Сочи в 20:25 (в пути 4 часа 45 минут);
  • среда — вылет из Нижневартовска в 04:40 (в пути 5 часов 15 минут);
  • по пятницам и воскресеньям — вылет из Сочи в 10:15 (в пути 4 часа 45 минут);
  • по пятницам и воскресеньям — вылет из Нижневартовска в 18:20 (в пути 5 часов 15 минут). 

Стоимость билетов — от 9 до 28 тыс. рублей в зависимости от даты, класса и наличия багажа.

Напомним, что в июне 2024 года авиакомпания «Азимут» запустит еженедельные рейсы из аэропорта Сочи в Нижневартовск с пересадкой в Магасе.

Как писали ранее Юга.ру, новый аэропорт Краснодара планируют достроить осенью 2026 года.

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