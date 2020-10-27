ФК «Краснодар» будет играть с «Челси» почти тем же составом, что и со «Спартаком»
Главный тренер Мурад Мусаев 27 октября провел пресс-конференцию перед игрой с «Челси» в Лиге чемпионов
Напомним, 24 октября «Краснодар» на своем поле уступил московскому «Спартаку». В матче не участвовали более 10 футболистов черно-зеленых: из-за травм не вышли на поле Виктор Классон, Масиэл Вандерсон и Сергей Петров. Реми Кабелла и Евгений Марков перед игрой с «Ренном» получили «сомнительные» тесты на COVID-19. Кроме того, во встрече не участвовали защитник Егор Сорокин, полузащитники Кристоффер Олссон, Руслан Камболов и Дмитрий Стоцкий, а также нападающие Ари и Маркус Берг. Позже тренер команды Мурад Мусаев рассказал, почему спортсменов не было.
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В начале пресс-конференции Мусаев рассказал, что уже поправился от ангины, из-за которой пропустил выездной матч с «Ренном». Тренер заявил, что у команды есть еще один день для наблюдения за игроками, окончательное решение о составе примут на последней тренировке. Однако серьезных изменений по сравнению с матчем со «Спартаком» не будет.
«Много изменений по отношению с игрой со «Спартаком» не ожидаем», — объяснил Мусаев.
Футболист «быков» Тони Вильена на пресс-конференции добавил, что команда морально готова к предстоящему матчу в ЛЧ и не думает о поражении от «Спартака».
Как писали Юга.ру, 20 октября «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Вторая игра против «Челси» пройдет на домашнем стадионе 28 октября, она начнется в 20:55.
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