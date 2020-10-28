Мишустин назвал экотуризм перспективным направлением развития РФ

28 октября в Сочи открылась международная конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России»

Важное для отрасли мероприятие стартовало на горном курорте «Роза Хутор». Его участниками стали более 200 ведущих специалистов по природному туризму из всех вовлеченных стран: российские и международные эксперты, подвижники заповедного дела, представители особо охраняемых природных территорий (ООПТ), научных и деловых кругов, государственные и общественные деятели. Из-за пандемии часть конференции проходит онлайн. Организаторами конференции выступили фонд «Слава» посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова и группа «Интеррос». «Развитие экологического туризма в России является одной из целей нацпроекта «Экология» и ряда долгосрочных госпрограмм. Для этого в нашей стране есть уникальные условия: более 13% территории РФ — это особо охраняемые территории, заповедники, национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна в мире. Главная задача — привлечь к ним интерес туристов, сделать такой вид отдыха увлекательным, безопасным, комфортным и доступным. При этом надо сохранить богатства природы и сформировать у людей ответственное отношение к окружающей среде», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам конференции.

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Форум о природном туризме проходит в горах Сочи уже третий год подряд. Но именно в 2020 году эта тема оказалась наиболее актуальной. Ее организаторы считают, что «ограничения связанные с пандемией лишь подчеркнули — жить без природы человек не в состоянии». «Тема конференции охватывает сразу несколько целей повестки ООН 2030, связанных с глобальным потеплением, изменением климата, сохранением природы, развитие экологического туризма, туриндустрии. Экотуризм составляет 7% от оборота индустрии в целом. 2020 год оказался очень сложным для всей отрасли, в силу своей структуры она будет выходить из кризиса довольно долго. Но именно сейчас важно понимать, что мы должны поддерживать развитие экологического туризма и рекреационных возможностей. Это возможность вести здоровый образ жизни в условиях ограничений. Природные зоны — то место, где люди могут и дышать воздухом, и соблюдать социальную дистанцию. Значение таких территорий возросло», — заявил директор Информационного центра ООН в РФ Владимир Кузнецов.

Конференция «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы РФ» сфокусирована на практических вопросах: формирование правил и стандартов устойчивого развития отрасли, которые отвечают общим интересам ее участников и способствуют объединению усилий бизнеса, власти, природоохранных учреждений, науки и общественности. Другая важная проблема — создание инфраструктуры: от автомобильных дорог до качественных туалетов. Из-за консервативности законодательства РФ, по которому ООПТ чаще всего недоступны для путешественников, многие подобные вопросы решить невозможно. «Практически все хорошие идеи по экотуризму в нашей стране сегодня реализованы вне ООПТ. Получается — красоты есть, а увидеть их невозможно. При этом разумный, контролируемый туризм может служить как для развития территории, так и для защиты природы. В отличие от многих национальных парков у инвесторов есть средства, и они готовы их вкладывать в защиту природы. Сегодня мы говорим о создании элементарной инфраструктуры. Не понятно, например, как вообще добираться на эти территории или как проводить эвакуацию, если кто-то сломал ногу, а полеты на вертолетах в этой зоне запрещены? Решение этих вопросов требует изменений в законодательстве об особо-охраняемых природных территориях», — заключил гендиректор «Васта Дискавери», председатель совета директоров «Роза Хутор» Сергей Бачин.