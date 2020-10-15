Курорт «Роза Хутор» открыл первый пассажирский горный «Вертолетный центр» в РФ

Дагестан, Кабардино-Балкария, Краснодарский край

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Курорт «Роза Хутор» совместно с компанией «Хели-Грант» с октября 2020 года предлагает своим гостям регулярные вертолетные туристические маршруты

Горный курорт «Роза Хутор» в сотрудничестве с компанией «Хели-Грант» открыл уникальный «Вертолетный центр», который предлагает воздушные путешествия на вертолете Белл-407 по территории Краснодарского края. Полеты будут выполняться «Авиационно-промышленной компанией Вектор».

В программе вертолетных маршрутов обзорные прогулки над территорией Сочинского национального парка и перелеты между курортом «Роза Хутор» и пунктами Краснодарского края, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

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Сейчас гостям курорта предлагаются два основных маршрута. «Панорамный» — это 15-минутный обзор площадок объектов Олимпиады 2014 года, горы Красная скала, одной из вершин массива Аибга (2450 м), горы Агепста (3256 м), горы Каменный столб (2509 м) и хребта «Турьи горы».

30-минутный маршрут «Обзорный» позволяет увидеть не только горные ландшафты, но и Черное море. Маршрут также включает полет к черноморскому побережью в район Кудепсты через Старую Краснополянскую дорогу и осмотр самого длинного подвесного пешеходного моста в РФ Skypark AJ Hacket Sochi и территории Форелевого хозяйства.

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«Воздушные путешествия по-новому представят красоты Горного Причерноморья. Мы создаем дополнительные возможности для активного туризма, соответствующие мировым трендам. Главное — безопасность гостей курорта. Поэтому мы со всей тщательностью подошли к выбору индустриального партнера для создания “Вертолетного центра”. Принципиальным было наличие свидетельства эксплуатанта, позволяющего выполнять коммерческие пассажирские перевозки. Это обеспечивает соблюдение требований Воздушного кодекса РФ и федеральных “Общих правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей”. В нашем распоряжении прекрасно зарекомендовавший себя вертолет Белл-407 — очень надежная машина», — рассказал заместитель гендиректора курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

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Кроме пилота вертолет Белл-407 вмещает до пяти пассажиров — это один из самых современных летательных аппаратов такого класса, сочетающий новейшие технологии и комфорт. Он используется во всех областях вертолетного транспорта: от работ по эвакуации до перевозки VIP-пассажиров. Для этой модели налажена сеть авторизованных центров технического обслуживания и обучения пилотов.

Сейчас на курорте действует одна вертолетная площадка. Курорт планирует открыть еще несколько площадок и расширить сеть маршрутов.

Авиация Курорты и туризм отдых Роза Хутор Сочи

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