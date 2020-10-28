На Кубани за сутки выявили рекордные 133 случая заражения коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия

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К 28 октября в Краснодарском крае официально зафиксировали 16 тыс. 987 человек с коронавирусом

В России за все время наблюдений выявили 1 млн 563 тыс. 976 случаев (+16 тыс. 202 за последние сутки), сообщает федеральный штаб. Из них выздоровел 1 млн 171 тыс. 301 человек (+12 тыс. 361), скончались 26 тыс. 935 (+346), отмечает RT.

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В Краснодарском крае продолжает расти число зараженных жителей. За минувшие сутки подтвердили COVID-19 у 133 человек — это очередной рекордный показатель в регионе. В предыдущий раз максимальное число за все время наблюдения фиксировали 25 октября (130), а затем — 26 октября (131).

Всего в регионе выявили инфекцию у 16 тыс. 987 человек. Выздоровели, по официальным данным, 11 тыс. 512 человек (+57), 401 человек умер (+6).

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Краевой оперштаб рассказал 28 октября, как распределились новые случаи заражения в регионе:

  • 34 — в Краснодаре;
  • 10 — в Крыловском районе;
  • 9 — в Северском районе;
  • 8 — в Сочи;
  • по 7 — в Туапсинском, Белореченском районах, в Геленджике и Горячем Ключе;
  • 6 — в Кущевском районе;
  • 5 — в Староминском районе;
  • 4 — в Усть-Лабинском районе;
  • по 3 — в Анапе, Ейском и Лабинском района;
  • по 2 — в Новороссийске, Абинском, Крымском районах, а также в Славянском, Кавказском районах и Армавире;
  • по 1 — в Тихорецком, Выселковском, Павловском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Калининском и Красноармейском районах.

Еще 31 больной находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента — на ЭКМО в краевой больнице № 1.

Коронавирус Краснодар Крыловский район Северский район

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