На Кубани за сутки выявили рекордные 133 случая заражения коронавирусом

К 28 октября в Краснодарском крае официально зафиксировали 16 тыс. 987 человек с коронавирусом

В России за все время наблюдений выявили 1 млн 563 тыс. 976 случаев (+16 тыс. 202 за последние сутки), сообщает федеральный штаб. Из них выздоровел 1 млн 171 тыс. 301 человек (+12 тыс. 361), скончались 26 тыс. 935 (+346), отмечает RT .

В Краснодарском крае продолжает расти число зараженных жителей. За минувшие сутки подтвердили COVID-19 у 133 человек — это очередной рекордный показатель в регионе. В предыдущий раз максимальное число за все время наблюдения фиксировали 25 октября (130), а затем — 26 октября (131).

Всего в регионе выявили инфекцию у 16 тыс. 987 человек. Выздоровели, по официальным данным, 11 тыс. 512 человек (+57), 401 человек умер (+6).