На Кубани второй день подряд фиксируют рекордное число заболевших коронавирусом

В России за все время наблюдения выявили 1 млн 531 тыс. 224 случая (+17 тыс. 347 за последние сутки). Выздоровели 1 млн 146 тыс. 96 человек (+7 тыс. 574), зафиксировали 26 тыс. 269 летальных исходов (+219), пишет RT.

В Краснодарском крае с начала пандемии, по официальным данным, заразились 16 тыс. 734 человека. У 131 человека из них коронавирус подтвердился за последние сутки — это рекордный показатель . Как писали Юга.ру, накануне в крае уже фиксировался рекорд: за сутки коронавирус подтвердили у 130 человек.