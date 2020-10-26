На Кубани второй день подряд фиксируют рекордное число заболевших коронавирусом
В Краснодарском крае к 26 октября число инфицированных COVID-19 достигло 16 тыс. 734 человек
В России за все время наблюдения выявили 1 млн 531 тыс. 224 случая (+17 тыс. 347 за последние сутки). Выздоровели 1 млн 146 тыс. 96 человек (+7 тыс. 574), зафиксировали 26 тыс. 269 летальных исходов (+219), пишет RT.
В Краснодарском крае с начала пандемии, по официальным данным, заразились 16 тыс. 734 человека. У 131 человека из них коронавирус подтвердился за последние сутки — это рекордный показатель. Как писали Юга.ру, накануне в крае уже фиксировался рекорд: за сутки коронавирус подтвердили у 130 человек.
К 26 октября выздоровели 11 тыс. 411 человек (+28 за минувшие сутки). 391 больного спасти не удалось (+6).
Краевой оперштаб опубликовал информацию о том, в каких районах нашли новых инфицированных:
- 63 — в Краснодаре, в том числе пятеро детей;
- 12 — в Туапсинском районе;
- по 7 — в Белореченском районе и Сочи;
- по 6 — в Анапе и Крымском районе;
- по 4 — в Тимашевском районе и Геленджике (включая 14-летнего подростка в последнем городе);
- по 3 — в Ейском и Павловском районах;
- по 2 — в Абинском, Апшеронском, Выселковском, Темрюкском и Староминском районах;
- по 1 — в Тихорецком, Новопокровском, Гулькевичском, Щербиновском, Красноармейском и Славянском районах. В последнем заразился 15-летний ребенок.
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