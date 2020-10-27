В Кавказском заповеднике из-за ракетницы загорелся лес

Лесная подстилка загорелась в районе турстоянки рядом с озером Зеркальным. На место выехали инспекторы охраны и директор заповедника Сергей Шевелев. В общей сложности пожар тушили 30 человек, среди них были волонтеры. По предварительным данным, площадь возгорания составила 1 га. Удалось не допустить перехода в верховое горение леса и потушить пламя, отметили в инстаграме заповедника.

Утром 26 октября специалисты еще раз прошли водой по границе распространения огня. При этом в комментариях к публикации отметили, что в понедельник пожар не был ликвидирован и продолжился. Пресс-служба заповедника ответила, что в ложбинах остаются угли, которые после тушения могут разгореться снова.

Туристы, находившиеся на стоянке у озера, рассказали, что задымление началось после того, как неизвестный мужчина выстрелил из ракетницы. Это основная предварительная причина пожара, сейчас идут поиски этого человека. По некоторым данным, это житель поселка Красная Поляна.

Как писали Юга.ру, вечером 23 сентября на горе Колдун в Новороссийске начался лесной пожар. На следующий день мэр города Игорь Дяченко заявил, что причиной возгорания стала запущенная ракета.