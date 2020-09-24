В Новороссийске загорелась гора Колдун

Сообщение о возгорании на горе Колдун поступило вечером. На место выехали пожарные, работники администрации, спасатели и добровольцы, всего не менее 40 человек. Специалистам удалось остановить огонь и локализовать его.

«При помощи ранцевых огнетушителей, при отсутствии даже тропинок к очагу возгорания простые парни, пробираясь через заросли, дошли до очага и затушили огонь», — рассказал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Как писали Юга.ру, предыдущий крупный пожар на Колдуне произошел 22 августа. Его тушили более четырех часов.