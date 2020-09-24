В Новороссийске загорелась гора Колдун

Краснодарский край

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23 сентября в Новороссийске начался лесной пожар

Сообщение о возгорании на горе Колдун поступило вечером. На место выехали пожарные, работники администрации, спасатели и добровольцы, всего не менее 40 человек. Специалистам удалось остановить огонь и локализовать его.

«При помощи ранцевых огнетушителей, при отсутствии даже тропинок к очагу возгорания простые парни, пробираясь через заросли, дошли до очага и затушили огонь», — рассказал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Как писали Юга.ру, предыдущий крупный пожар на Колдуне произошел 22 августа. Его тушили более четырех часов.

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Вечером поступило сообщение о возгорании на горе Колдун... Все экстренные службы незамедлительно выехали на место ... Совместными усилиями пожарных, ДПД,ПХС, работниками администрации , спасателей ( передовая группа составила порядка сорока человек) удалось остановить огонь и локализовать .... При помощи ранцевых огнетушителей, при отсутствии даже тропинок к очагу возгорания простые парни пробираясь через заросли дошли до очага и затушили огонь..... Спасибо большое всем за быструю реакцию и совместную работу!!! Люди ,вы когда что то делаете с огнем в лесу,о чём вы думаете?

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Новороссийск Пожары

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