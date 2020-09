В Новороссийске загорелась гора Колдун

View this post on Instagram

Вечером поступило сообщение о возгорании на горе Колдун... Все экстренные службы незамедлительно выехали на место ... Совместными усилиями пожарных, ДПД,ПХС, работниками администрации , спасателей ( передовая группа составила порядка сорока человек) удалось остановить огонь и локализовать .... При помощи ранцевых огнетушителей, при отсутствии даже тропинок к очагу возгорания простые парни пробираясь через заросли дошли до очага и затушили огонь..... Спасибо большое всем за быструю реакцию и совместную работу!!! Люди ,вы когда что то делаете с огнем в лесу,о чём вы думаете?