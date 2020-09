Мэр Новороссийска: причиной пожара на горе Колдун стала ракета

View this post on Instagram

Отчет дежурного сегодня начали с информации о еще одном возгорании на горе Колдун площадью 200 квадратных метров. Сегодня ночью более 40 человек принимали участие в его тушении. Причиной возгорания стала запущенная ракета. Тушение пожара было осложнено труднодоступностью очага возгорания. В ближайшее время будет выставлен пост, чтобы не допустить посещения горы населением в период высокой пожароопасности. Кроме этого пожара, огнеборцам пришлось выезжать еще по трем городским адресам. За сутки на дорогах зафиксировано 22 ДТП, в них пострадали 3 человека, в том числе один ребенок. За сутки в МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС» поступило 794 обращения граждан, большинство касалось вопросов водоснабжения и благоустройства городских территорий. Ресурсным организациям на сегодня согласовано проведение срочных и неотложных работ: компания НЭСК – с 9:00 до 16:00 производит замену опор на ул. Кутузовская, пер. Крайний, пер. Верхний, в это же время – монтаж СИП в селе Борисовка по ул. Героев Моряков, монтаж оборудования на ул. Губернского, ул. Цедрика, ул. Карла Маркса, ул. Революции 1905 года, ул. Советов, а также с 11:00 до 15:00 – техобслуживание сетей на пр. Дзержинского и ул. Героев Десантников, с 9:00 до 16:00 – света не будет в домах по Анапскому шоссе и улице Московской. Также в ходе отчета дежурного были рассмотрены итоги проведения мониторинга по выявлению фактов ведения на территории города нелегального гостиничного бизнеса, а также отчет по профилактике нарушений в сфере миграции за август. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020