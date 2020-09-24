Мэр Новороссийска: причиной пожара на горе Колдун стала ракета
Глава Новороссийска Игорь Дяченко рассказал подробности о ландшафтном пожаре, который начался 23 сентября
Напомним, накануне вечером загорелся лес на горе Колдун. На месте работали пожарные, работники администрации, спасатели и добровольцы — всего не менее 40 человек.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что сообщение о возгорании на территории Шесхарисского участкового лесничества поступило в 22:00. Пожар на площади 200 кв. метров потушили к 3:00. По данным МЧС, на месте работали 28 человек и 9 единиц техники.
Днем 24 сентября мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своем инстаграме, что причиной возгорания на горе Колдун стала запущенная ракета. Тушение осложнялось из-за того, что очаг был в труднодоступном месте.
Глава города сообщил, что в районе горы Колдун в ближайшее время выставят пост, чтобы не пускать людей в лес во время высокой пожароопасности.
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Накануне МЧС Кубани продлило экстренное предупреждение по пожароопасности до 26 сентября. Угроза возникновения ЧС из-за пожаров сохранится в центральных, юго-восточных и северных районах края, а также на Черноморском побережье.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.
Как писали Юга.ру, месяц назад на горе Колдун также произошел пожар. Тогда огонь на площади 4 га тушили больше четырех часов.
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Отчет дежурного сегодня начали с информации о еще одном возгорании на горе Колдун площадью 200 квадратных метров. Сегодня ночью более 40 человек принимали участие в его тушении. Причиной возгорания стала запущенная ракета. Тушение пожара было осложнено труднодоступностью очага возгорания. В ближайшее время будет выставлен пост, чтобы не допустить посещения горы населением в период высокой пожароопасности. Кроме этого пожара, огнеборцам пришлось выезжать еще по трем городским адресам. За сутки на дорогах зафиксировано 22 ДТП, в них пострадали 3 человека, в том числе один ребенок. За сутки в МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС» поступило 794 обращения граждан, большинство касалось вопросов водоснабжения и благоустройства городских территорий. Ресурсным организациям на сегодня согласовано проведение срочных и неотложных работ: компания НЭСК – с 9:00 до 16:00 производит замену опор на ул. Кутузовская, пер. Крайний, пер. Верхний, в это же время – монтаж СИП в селе Борисовка по ул. Героев Моряков, монтаж оборудования на ул. Губернского, ул. Цедрика, ул. Карла Маркса, ул. Революции 1905 года, ул. Советов, а также с 11:00 до 15:00 – техобслуживание сетей на пр. Дзержинского и ул. Героев Десантников, с 9:00 до 16:00 – света не будет в домах по Анапскому шоссе и улице Московской. Также в ходе отчета дежурного были рассмотрены итоги проведения мониторинга по выявлению фактов ведения на территории города нелегального гостиничного бизнеса, а также отчет по профилактике нарушений в сфере миграции за август. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020