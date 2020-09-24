Мэр Новороссийска: причиной пожара на горе Колдун стала ракета

Напомним, накануне вечером загорелся лес на горе Колдун. На месте работали пожарные, работники администрации, спасатели и добровольцы — всего не менее 40 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что сообщение о возгорании на территории Шесхарисского участкового лесничества поступило в 22:00. Пожар на площади 200 кв. метров потушили к 3:00. По данным МЧС, на месте работали 28 человек и 9 единиц техники.

Днем 24 сентября мэр Новороссийска Игорь Дяченко рассказал в своем инстаграме, что причиной возгорания на горе Колдун стала запущенная ракета. Тушение осложнялось из-за того, что очаг был в труднодоступном месте.

Глава города сообщил, что в районе горы Колдун в ближайшее время выставят пост, чтобы не пускать людей в лес во время высокой пожароопасности.