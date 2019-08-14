Общественный транспорт в Краснодаре оформят в едином стиле

В Краснодаре департамент транспорта и дорожного хозяйства разработал общий регламент для всех городских маршрутов

Новые правила регламентируют информационное оформление салона и бортов общественного транспорта, а также остановок. «Мы разработали эти нормативы, прежде всего, для удобства пассажиров. Мы рассчитываем, что значительно сократится и количество наглухо заклеенного рекламой транспорта», — сказал заместитель главы города Артем Доронин. Единый стиль общественного транспорта Краснодара — это подробный свод правил оформления подвижного состава: размер, цвет и стиль шрифтов для обозначения номеров маршрутов, трафареты информационных стикеров, нормативы звукового и электронного информирования пассажиров. Регламент уже утвердила администрация краевого центра, сообщили 14 августа в пресс-службе мэрии Краснодара.

Маршрутные указатели Номера маршрутов рекомендовали указывать черным цветом на желтом фоне. Новый дизайн позволит улучшить видимость маршрута на расстоянии более 100 метров. По регламенту, на лобовом маршрутном указателе перевозчики будут обозначать номер маршрута, его начальную и конечную точку. На боковом указателе появится список основных остановок.

Цвет пикселей на электронных маршрутных указателях станет белым. Транспорт также планируют оборудовать адаптивными табло, яркость которых меняется в зависимости от времени суток. Наличие такого электронного указателя над лобовым стеклом автобусов, троллейбусов и трамваев — теперь обязательное требование при обновлении подвижного состава.

Информационные стикеры Кроме того, в новых правилах появились шаблоны всех типов и видов памяток для пассажиров: от наклейки «вход» до развернутых инструкций. Места размещения наклеек теперь четко обозначили: это позволит пассажирам лучше ориентироваться в салоне общественного транспорта и быстрее находить нужную информацию.

Реклама в салоне транспорта Рекламу теперь запретят размещать на стеклах салона. Афиши и объявления пассажиры увидят только по правому борту — со стороны дверей. Левый борт предназначен исключительно для информации о маршруте. Кроме того, с перевозчиками уже договорились о постепенной ликвидации наружной рекламы на бортах транспорта. Ее будут убирать по мере истечения сроков контрактов с рекламодателями.

Остановки Для остановок разработали единые карты-схемы краснодарских маршрутов. Рядом с классическими макетами путей следования планируют размещать QR-коды. Пассажиры смогут загрузить в свои смартфоны расписание движения и список остановок конкретного маршрута.