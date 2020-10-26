В Краснодаре хотят установить еще три арт-объекта

Глава Краснодара Евгений Первышов 26 октября сообщил, что на улице Кубанской Набережной установят три арт-объекта

На городской планерке в администрации Краснодара Евгений Первышов рассказал, что скульптор Валерий Казас изготовил три новых арт-объекта. Мэр предложил сделать на Кубанской Набережной выставку современного искусства из трех скульптур краснодарского художника.

«Давайте их установим и посмотрим на мнение жителей города. Если понравятся, то они там и останутся», — сказал Первышов.

Он также отметил, что современные арт-объекты, которые были установлены в краевом центре ранее, «хорошо вписались в городскую среду», а современное искусство «уже стало популярным».