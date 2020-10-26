В Краснодаре хотят установить еще три арт-объекта

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 26 октября сообщил, что на улице Кубанской Набережной установят три арт-объекта

На городской планерке в администрации Краснодара Евгений Первышов рассказал, что скульптор Валерий Казас изготовил три новых арт-объекта. Мэр предложил сделать на Кубанской Набережной выставку современного искусства из трех скульптур краснодарского художника.

«Давайте их установим и посмотрим на мнение жителей города. Если понравятся, то они там и останутся», — сказал Первышов.

Он также отметил, что современные арт-объекты, которые были установлены в краевом центре ранее, «хорошо вписались в городскую среду», а современное искусство «уже стало популярным».

Смотрите фоторепортажи:

Как писали Юга.ру, в декабре 2017 года Евгений Первышов предложил краснодарским скульпторам разработать каталог арт-объектов для благоустройства краевого центра. Организатором проекта стал центр современного искусства «Типография».

По итогам были отобраны три скульптуры для установки в Краснодаре в первую очередь: Draped Data Владимира Омутова, «Столпы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка.

Первая скульптура современного искусства — Draped Data — появилась 27 октября 2018 года на аллее около Екатерининского зала возле Чистяковской рощи. Скльптуру «Столпы» открыли 27 февраля 2019 года в Вишняковском сквере. Третью скульптуру — «Точку» — установили 18 мая в Юбилейном микрорайоне в сквере 80-летия Краснодарского края на берегу Кубани.

Евгений Первышов Искусство Краснодар

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