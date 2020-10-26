СК: поножовщина и стрельба в Туапсе, после которых погиб мужчина, произошли из-за неразделенных сфер влияния
26 октября в следственном комитете рассказали о ходе дела по факту конфликта, который произошел в Туапсе месяц назад
Напомним, вечером 26 сентября 24-летний житель Туапсе встретился на улице Карла Маркса с 30-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом в грудь. После этого знакомые пострадавшего избили парня и не менее 15 раз выстрели из травматического пистолета.
Медики госпитализировали обоих участников потасовки. Позже 30-летний мужчина скончался. В отношении 24-летнего туапсинца завели уголовное дело. Остальные участники конфликта скрылись.
26 октября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали новые подробности происшествия. По данным следствия, конфликт произошел из-за неразделенных сфер влияния. Также стало известно, что мужчины провели встречу, чтобы решить возникшие между ними вопросы. Во время конфликта знакомые 30-летнего местного жителя начали беспорядочно стрелять, а затем не менее трех раз ударили битой по телу оппонента.
По факту случившегося завели еще одно уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 24-летнего обвиняемого заключили под стражу, такую же меру пресечения выбрали в отношении еще трех подозреваемых.
Расследование и розыск других участников продолжаются, назначена судебно-медицинская, генетическая, химическая и баллистическая экспертизы.
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