СК: поножовщина и стрельба в Туапсе, после которых погиб мужчина, произошли из-за неразделенных сфер влияния

Краснодарский край

Распечатать

26 октября в следственном комитете рассказали о ходе дела по факту конфликта, который произошел в Туапсе месяц назад

Напомним, вечером 26 сентября 24-летний житель Туапсе встретился на улице Карла Маркса с 30-летним знакомым и несколько раз ударил его ножом в грудь. После этого знакомые пострадавшего избили парня и не менее 15 раз выстрели из травматического пистолета.

Медики госпитализировали обоих участников потасовки. Позже 30-летний мужчина скончался. В отношении 24-летнего туапсинца завели уголовное дело. Остальные участники конфликта скрылись.

Читайте также:

26 октября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали новые подробности происшествия. По данным следствия, конфликт произошел из-за неразделенных сфер влияния. Также стало известно, что мужчины провели встречу, чтобы решить возникшие между ними вопросы. Во время конфликта знакомые 30-летнего местного жителя начали беспорядочно стрелять, а затем не менее трех раз ударили битой по телу оппонента.

По факту случившегося завели еще одно уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). 24-летнего обвиняемого заключили под стражу, такую же меру пресечения выбрали в отношении еще трех подозреваемых.

Расследование и розыск других участников продолжаются, назначена судебно-медицинская, генетическая, химическая и баллистическая экспертизы.

Следственный комитет смерть Стрельба Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани за сутки от коронавируса умерли шесть человек, в том числе 33-летняя женщина
СК: поножовщина и стрельба в Туапсе, после которых погиб мужчина, произошли из-за неразделенных сфер влияния
Первышов рассказал, как власти Краснодара собираются решать проблему переполненной людьми улицы Красной
На Кубани второй день подряд фиксируют рекордное число заболевших коронавирусом
В Краснодаре хотят установить еще три арт-объекта
Из-за упавшей с трала машины на Восточном обходе Краснодара образовалась пробка

Лента новостей

Статьи

«Твари мы дрожащие или право имеем на бесплатную медицину?»

Жители Краснодара и Адыгеи рассказали, как болели коронавирусом

Статьи Партнерский

«В пандемию пришлось нанять еще людей, а не сокращать места»

Интервью с главой digital-агентства Гоар Салафаниди

Статьи Партнерский

«Финансово грамотными людьми сложно управлять»

Максим Манахов о менталитете, израильских корнях и о том, как не возвращать деньги

Реклама на портале