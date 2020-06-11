В Краснодаре при стрельбе на Гидрострое пострадал человек. Возбуждено уголовное дело

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Краснодарский край

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Полиция задержала двух мужчин, которые могли быть причастны к стрельбе вечером 10 июня в жилых домах в Краснодаре

Напомним, вечером 10 июня возле детской площадки ЖК «Каскад» на улице Благоева произошла стрельба. В соцсетях опубликовали видео, на которых видно, как местные жители убегают и как несколько человек садятся в машину.

Полиция начала проверку по факту инцидента и нашла на месте происшествия гильзы.

11 июня в пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что в ходе розыска задержали двух 30-летних местных жителей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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Также в полиции установили личность потерпевшего — это 35-летний местный житель. Его направили на медицинское обследование, чтобы установить степень причиненного вреда, предварительно, травматическим оружием.

Причиной конфликта могли стать долговые обязательства, добавили в полиции. Сейчас задержанным избирают меру пресечения, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, в начале июня в краевой столице завели уголовное дело на мужчину, который пьяным стрелял из пистолета в Юбилейном микрорайоне.

Краснодар Оружие Полиция Стрельба Хулиганство

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