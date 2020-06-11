В Краснодаре при стрельбе на Гидрострое пострадал человек. Возбуждено уголовное дело

Полиция задержала двух мужчин, которые могли быть причастны к стрельбе вечером 10 июня в жилых домах в Краснодаре

Напомним, вечером 10 июня возле детской площадки ЖК «Каскад» на улице Благоева произошла стрельба. В соцсетях опубликовали видео, на которых видно, как местные жители убегают и как несколько человек садятся в машину.

Полиция начала проверку по факту инцидента и нашла на месте происшествия гильзы.

11 июня в пресс-службе УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что в ходе розыска задержали двух 30-летних местных жителей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).