В Туапсе задержали участников уличной поножовщины и стрельбы, в ходе которой погиб мужчина
СК Кубани 23 октября сообщил о задержании участников уличного конфликта в Туапсе, в котором был убит местный житель
Напомним, вечером 26 сентября в Туапсе после уличной поножовщины и стрельбы погиб мужчина. Два участника конфликта, 24-летний и 30-летний жители Туапсе, были госпитализированы в медучреждение, где 30-летний пострадавший скончался. Остальные участники скрылись с места происшествия.
В отношении 24-летнего парня завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Вечером 23 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о задержании других участников конфликта и раскрыли подробности дела.
По данным следствия, между 24-летним и 30-летним жителями Туапсе произошло недопонимание «на почве разделения сферы влияния». Они решили встретиться 26 сентября около одного из домов на улице Карла Маркса. К месту встречи также прибыли знакомые 30-летнего мужчины.
Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 24-летний парень ударил ножом своего оппонента в область груди. В это время другие участники встречи несколько раз выстрелили в сторону обвиняемого и минимум три раза ударили его битой.
В рамках расследования следователи нашли у очевидца событий видеозапись конфликта, следователь-криминалист улучшил ее с помощью специального компьютерного обеспечения. Было установлено, что к преступлению причастны семь жителей Кубани в возрасте от 25 до 35 лет, которые скрылись от органов предварительного следствия. Против них возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц).
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Накануне вечером правоохранители установили местонахождение пятерых участников преступления, их доставили к следователю. После чего четыре участника конфликта были задержаны. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об их аресте.
Сейчас с ними проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и места нахождения других участников преступления. Назначено проведение судебно-медицинских, генетических, химических и баллистической экспертиз. Расследование уголовных дел продолжается.
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