В Туапсе после уличной поножовщины и стрельбы погиб мужчина

Краснодарский край

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В конце сентября в Туапсе произошел уличный конфликт, есть погибший

По предварительным данным, вечером 26 сентября 24-летний местный житель встретился с 30-летним знакомым на улице Карла Маркса. Между ними произошел конфликт, 24-летний парень несколько раз ударил ножом в грудь другого мужчину. В ответ на это знакомые пострадавшего, которые находились рядом, ударили его деревянной палкой по голове и выстрелили не менее 15 раз из травматического пистолета.

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На место вызвали скорую помощь и полицию. Медики госпитализировали обоих участников конфликта, однако пострадавший 30 лет скончался.  Второй мужчина все еще находится в больнице. Остальные участники скрылись с места происшествия.

В отношении парня завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство), его заключили под стражу. Следователи продолжают искать всех участников происшествия, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 29 сентября.

Следственный комитет смерть Стрельба Туапсинский район

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