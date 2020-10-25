На Кубани зафиксировали новый рекорд заражений COVID-19

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 25 октября зарегистрировали 16 тыс. 603 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 16 тыс. 710 заболевших коронавирусом в 84 регионах. Больше всего зараженных в Москве (4 тыс. 455), Санкт-Петербурге (709) и Московской области (491). На юге лидируют Ростовская область (306), Крым (255), Ставрополький край (183) и Краснодарский край (130). В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии зарегистрировали 88 и 87 инфицированных соответственно, в Дагестане — 85, Адыгее — 73, Севастополе — 63, Ингушетии — 58, Северной Осетии — 55, Чечне — 9.

Всего в стране за период пандемии зафиксировали 1 млн 513 тыс. 877 заболевших в 85 регионах, из которых 25 тыс. 50 пациентов умерли (+229 за сутки).

По данным оперштаба Кубани, среди 130 вновь зараженных 68 женщин и 62 мужчины, в том числе 7 детей. Больше всего инфицированных в Краснодаре (47), в остальном случаи распределились так:

  • 9 — в Сочи; 
  • 8 — в Тихорецком районе;
  • по 6 — в Туапсинском, Белореченском и Кущевском районах;
  • по 5 — в Новороссийске, Геленджике, Северском и Крымском районах;
  • 4 — в  Темрюкском;
  • 3 — в Новопокровском;
  • по 2 — в Абинском, Выселковском, Славянском, Лабинском, Курганинском, Белоглинском и Усть-Лабинском районах;
  • по 1 — в  Ейском, Тбилисском, Кавказском, Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Староминском и Щербиновском районах.

Всего на 25 октября в медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратились 65 тыс. 785 человек. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 7 тыс. 268 кубанцев. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 292,5. 

Всего за период пандемии в крае коронавирус диагностировали у 16 тыс. 604 человек, из которых умерли 385 (+6) и выздоровели 11 тыс. 383 (+24). В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 19 пациентов, на ЭКМО в краевой больнице №1 — 3, уточнили в региональном минздраве.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

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