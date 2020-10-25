На Кубани зафиксировали новый рекорд заражений COVID-19

За последние сутки в России выявили 16 тыс. 710 заболевших коронавирусом в 84 регионах. Больше всего зараженных в Москве (4 тыс. 455), Санкт-Петербурге (709) и Московской области (491). На юге лидируют Ростовская область (306), Крым (255), Ставрополький край (183) и Краснодарский край (130) . В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии зарегистрировали 88 и 87 инфицированных соответственно, в Дагестане — 85, Адыгее — 73, Севастополе — 63, Ингушетии — 58, Северной Осетии — 55, Чечне — 9.

Всего в стране за период пандемии зафиксировали 1 млн 513 тыс. 877 заболевших в 85 регионах, из которых 25 тыс. 50 пациентов умерли (+229 за сутки).