«Почти не было сомнений, что "Краснодар" проиграет во Франции»

«Приехать к одному из лидеров чемпионата Франции без основной атакующей обоймы полузащитников, без Мартыновича, Маркова, Ионова и без давно травмированных Ари и Стоцкого. Да еще и Мусаев не прилетел из-за ангины. Серьезная задача, правда?» Аналитик Артур Каратай разбирает первую игру «Краснодара» в Лиге чемпионов, восхищается Сафоновым и напоминает, что времени на передышку у «Краснодара» нет.

— Положа руку на сердце, у меня практически не было сомнений, что «Краснодар» проиграет во Франции. Лига чемпионов — это турнир, в котором серьезные кадровые проблемы обычно порождают серьезные очковые потери. Ну сами посудите: приехать к одному из лидеров чемпионата Франции без основной атакующей обоймы полузащитников (Вандерсон, Кабелла, Классон), без Мартыновича, Маркова, Ионова и без давно травмированных Ари и Стоцкого. Да еще и Мусаев не прилетел из-за ангины. Серьезная задача, правда?

Чтобы вы понимали, насколько «быкам» вчера пришлось себя перебороть, скажу, что в основной атакующей тройке были два крайних защитника — Смольников и Рамирес. Исходя из этого созидательный ресурс был изначально скуден. В таких ситуациях топовые команды перестраиваются и играют в более оборонительную модель. Прагматизм, который так не любят в «Краснодаре». Но уже по первому тайму стало понятно, что Мусаев поступил очень мудро и дал инструкции, схожие с вариантом в Греции против ПАОК: насыщенный центр, отсутствие разрывов между линиями и забросы за спину на фланги. Тактика не особо хитрая, но рациональная.

Да, у «Ренна» в итоге было серьезное преимущество во владении мячом, в ударах и т. д. Но чаще всего французам не давали заходить в штрафную, а когда у тебя в воротах Сафонов, чего, спрашивается, бояться дальних ударов. Давление «Ренна» могло быть сильнее, но «Краснодар» очень вовремя остужал пыл соперника своими атаками. До перерыва шикарные моменты были у Берга и Кайо, в какой-то отрезок удавался и прессинг возле чужой штрафной. В случае с пропущенным голом почти вся вина лежит на Кайо, он в простой ситуации махнул мимо мяча и допустил выход в свою штрафную, где Сорокину пришлось фолить. О причинах таких ошибок бразильца я не раз писал, ситуация с подобными ляпами целиком на совести тех, кто принимал решение упорно наигрывать его в центре обороны. Лига чемпионов такой детский сад не прощает.