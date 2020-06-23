В Сочи произошла стрельба, на месте нашли не менее 10 гильз

В Сочи 22 июня произошел конфликт, во время которого использовали травматическое оружие

Вечером 22 июня в полицию поступило сообщение, что на улице Просвещения в Адлерском районе происходит конфликт. На место прибыла следственно-оперативная группа. Во время приезда полицейских участники конфликта скрылись, однако на месте нашли десять гильз. Предположительно, они из травматического оружия.

Сотрудники полиции установили тех, кто принимал участие в потасовке, и доставили их в отдел.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст.213 УК РФ (Хулиганство). Обстоятельства происшествия сейчас изучаются, ведут поиски других участников инцидента, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 11 июня в Краснодаре произошла стрельба из-за конфликта на почве долгов. Пострадал мужчина.