Главный архитектор Краснодара объяснила название Школьного бульвара и почему он полосатый
Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир поделилась в соцсетях впечатлениями от обновленного Школьного бульвара в ЮМР
Напомним, накануне в пресс-службе администрации Краснодара сообщили о завершении благоустройства Школьного бульвара, который начали строить в конце марта этого года, и показали фотографии обновленной зеленой зоны.
Школьный бульвар находится в северной части Юбилейного микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Концепция благоустройства бульвара была представлена главным архитектором Краснодара Натальей Машталир в начале февраля.
После завершения строительных работ Машталир поделилась в соцсетях впечатлениями о новом бульваре и рассказала, почему он так называется.
«Краснодар не сможет мгновенно превратиться в Дубай»:
По ее словам, Школьный бульвар в ЮМР — самая бюджетная территория, обновленная в 2020 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Чиновница не уточнила, о какой сумме идет речь, поэтому портал Юга.ру готовит запрос в администрацию города, чтобы узнать, сколько средств было потрачено на благоустройство территории.
Машталир рассказала, что бульвар получил свое название в связи с тем, что «именно с него начинается путь ребенка в мир знаний», так как дети со всего микрорайона проходят по нему по пути в школы.
«Ходила и я. Целых 10 лет. Выглядело это печально: через грязь по разрушающейся асфальтовой дорожке, без освещения, мимо большегрузов. Теперь все по-другому: для родителей, ожидающих детей у школы, устроена большая площадь со скамейками, для школьников — пергола [навес для вьющихся растений] с качелями, на двух пока еще пустых площадях тоже кое-что появится», — поделилась главный архитектор города.
Читайте также:
Она отметила, что теперь в Юбилейном микрорайоне есть единая пешеходная зона — от Школьного бульвара по бульвару Платановый до аллеи 80-летия образования Краснодарского края — протяженностью около 2 километров.
Также Машталир рассказала, почему было решено сделать бульвар полосатым.
«Хотелось включить элемент игры в благоустройство: чтобы по этим полоскам радостно прыгали школьники. Получилось, работает», — подчеркнула она.
Чиновница отметила, что это первый объект в Краснодаре, в реализованный с помощью компании Bureau ARD [архитектурное бюро, расположенное в Краснодаре, вошло в рейтинг лучших архитектурных компаний России].
View this post on Instagram
Самая бюджетная территория по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году - бульвар Школьный. Почему он так называется? Именно с него начинается путь ребёнка в мир знаний: дети со всего Юбилейного микрорайона идут по нему в школы. Ходила и я. Целых 10 лет. Выглядело это печально: через грязь по разрушающейся асфальтовой дорожке, без освещения, мимо большегрузов. Теперь всё по-другому: для родителей, ожидающих детей у школы, устроена большая площадь со скамейками, для школьников - пергола с качелями, на двух пока ещё пустых площадях тоже кое-что появится ������ Ну и главное: теперь пешеходная зона на ЮМР, состоящая из бульвара Школьного, бульвара Платанового и аллеи 80-летия образования Краснодарского края, составляет почти 2 км! Почему бульвар полосатый? Хотелось включить элемент игры в благоустройство: чтобы по этим полоскам радостно прыгали школьники. Получилось, работает. И ещё это первая территория в Краснодаре, реализованная с помощью концепции бюро, входящего в список лучших архитектурных бюро России, - @bureau_ard. Было - стало в карусели
Читайте также
Статьи Партнерский«Всё за ноль»
Малый бизнес может сэкономить на обслуживании счета в банке УРАЛСИБ