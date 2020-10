Главный архитектор Краснодара объяснила название Школьного бульвара и почему он полосатый

View this post on Instagram

Самая бюджетная территория по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году - бульвар Школьный. Почему он так называется? Именно с него начинается путь ребёнка в мир знаний: дети со всего Юбилейного микрорайона идут по нему в школы. Ходила и я. Целых 10 лет. Выглядело это печально: через грязь по разрушающейся асфальтовой дорожке, без освещения, мимо большегрузов. Теперь всё по-другому: для родителей, ожидающих детей у школы, устроена большая площадь со скамейками, для школьников - пергола с качелями, на двух пока ещё пустых площадях тоже кое-что появится ������ Ну и главное: теперь пешеходная зона на ЮМР, состоящая из бульвара Школьного, бульвара Платанового и аллеи 80-летия образования Краснодарского края, составляет почти 2 км! Почему бульвар полосатый? Хотелось включить элемент игры в благоустройство: чтобы по этим полоскам радостно прыгали школьники. Получилось, работает. И ещё это первая территория в Краснодаре, реализованная с помощью концепции бюро, входящего в список лучших архитектурных бюро России, - @bureau_ard. Было - стало в карусели