Главный архитектор Краснодара объяснила название Школьного бульвара и почему он полосатый

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир поделилась в соцсетях впечатлениями от обновленного Школьного бульвара в ЮМР

Напомним, накануне в пресс-службе администрации Краснодара сообщили о завершении благоустройства Школьного бульвара, который начали строить в конце марта этого года, и показали фотографии обновленной зеленой зоны. Школьный бульвар находится в северной части Юбилейного микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Концепция благоустройства бульвара была представлена главным архитектором Краснодара Натальей Машталир в начале февраля.

После завершения строительных работ Машталир поделилась в соцсетях впечатлениями о новом бульваре и рассказала, почему он так называется.

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По ее словам, Школьный бульвар в ЮМР — самая бюджетная территория, обновленная в 2020 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Чиновница не уточнила, о какой сумме идет речь, поэтому портал Юга.ру готовит запрос в администрацию города, чтобы узнать, сколько средств было потрачено на благоустройство территории.

Машталир рассказала, что бульвар получил свое название в связи с тем, что «именно с него начинается путь ребенка в мир знаний», так как дети со всего микрорайона проходят по нему по пути в школы.

«Ходила и я. Целых 10 лет. Выглядело это печально: через грязь по разрушающейся асфальтовой дорожке, без освещения, мимо большегрузов. Теперь все по-другому: для родителей, ожидающих детей у школы, устроена большая площадь со скамейками, для школьников — пергола [навес для вьющихся растений] с качелями, на двух пока еще пустых площадях тоже кое-что появится», — поделилась главный архитектор города.

Она отметила, что теперь в Юбилейном микрорайоне есть единая пешеходная зона — от Школьного бульвара по бульвару Платановый до аллеи 80-летия образования Краснодарского края — протяженностью около 2 километров.

Также Машталир рассказала, почему было решено сделать бульвар полосатым. «Хотелось включить элемент игры в благоустройство: чтобы по этим полоскам радостно прыгали школьники. Получилось, работает», — подчеркнула она.