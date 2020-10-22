Главный архитектор Краснодара объяснила название Школьного бульвара и почему он полосатый

Краснодарский край

Распечатать

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир поделилась в соцсетях впечатлениями от обновленного Школьного бульвара в ЮМР

Напомним, накануне в пресс-службе администрации Краснодара сообщили о завершении благоустройства Школьного бульвара, который начали строить в конце марта этого года, и показали фотографии обновленной зеленой зоны.

Школьный бульвар находится в северной части Юбилейного микрорайона, вдоль него расположены школы № 87 и 89, лицей № 90 и детский сад № 233. Концепция благоустройства бульвара была представлена главным архитектором Краснодара Натальей Машталир в начале февраля.

После завершения строительных работ Машталир поделилась в соцсетях впечатлениями о новом бульваре и рассказала, почему он так называется.

«Краснодар не сможет мгновенно превратиться в Дубай»:

По ее словам, Школьный бульвар в ЮМР — самая бюджетная территория, обновленная в 2020 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Чиновница не уточнила, о какой сумме идет речь, поэтому портал Юга.ру готовит запрос в администрацию города, чтобы узнать, сколько средств было потрачено на благоустройство территории.

Машталир рассказала, что бульвар получил свое название в связи с тем, что «именно с него начинается путь ребенка в мир знаний», так как дети со всего микрорайона проходят по нему по пути в школы.

«Ходила и я. Целых 10 лет. Выглядело это печально: через грязь по разрушающейся асфальтовой дорожке, без освещения, мимо большегрузов. Теперь все по-другому: для родителей, ожидающих детей у школы, устроена большая площадь со скамейками, для школьников — пергола [навес для вьющихся растений] с качелями, на двух пока еще пустых площадях тоже кое-что появится», — поделилась главный архитектор города.

Читайте также:

Она отметила, что теперь в Юбилейном микрорайоне есть единая пешеходная зона — от Школьного бульвара по бульвару Платановый до аллеи 80-летия образования Краснодарского края — протяженностью около 2 километров.

Также Машталир рассказала, почему было решено сделать бульвар полосатым.

«Хотелось включить элемент игры в благоустройство: чтобы по этим полоскам радостно прыгали школьники. Получилось, работает», — подчеркнула она.

Чиновница отметила, что это первый объект в Краснодаре, в реализованный с помощью компании Bureau ARD [архитектурное бюро, расположенное в Краснодаре, вошло в рейтинг лучших архитектурных компаний России].

View this post on Instagram

Самая бюджетная территория по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году - бульвар Школьный. Почему он так называется? Именно с него начинается путь ребёнка в мир знаний: дети со всего Юбилейного микрорайона идут по нему в школы. Ходила и я. Целых 10 лет. Выглядело это печально: через грязь по разрушающейся асфальтовой дорожке, без освещения, мимо большегрузов. Теперь всё по-другому: для родителей, ожидающих детей у школы, устроена большая площадь со скамейками, для школьников - пергола с качелями, на двух пока ещё пустых площадях тоже кое-что появится ������ Ну и главное: теперь пешеходная зона на ЮМР, состоящая из бульвара Школьного, бульвара Платанового и аллеи 80-летия образования Краснодарского края, составляет почти 2 км! Почему бульвар полосатый? Хотелось включить элемент игры в благоустройство: чтобы по этим полоскам радостно прыгали школьники. Получилось, работает. И ещё это первая территория в Краснодаре, реализованная с помощью концепции бюро, входящего в список лучших архитектурных бюро России, - @bureau_ard. Было - стало в карусели

A post shared by Наталья Машталиp (@smenila_imya) on

Архитектура Благоустройство Краснодар Наталья Машталир Парки

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Главный архитектор Краснодара объяснила название Школьного бульвара и почему он полосатый
На дорогах Краснодара за две недели залатали еще 10 ям
Роспотребнадзор рассказал, стоит ли ждать на Кубани возобновления карантина
Оперштаб Кубани заявил, что смертность в этом году увеличилась на 5,6%
В двух управлениях администрации Краснодара сменились начальники
Выручка торгов краснодарского аукциона MOST превысила 8 млн рублей

Лента новостей

Статьи

15 отличных сериалов на выходные. Часть II

Статьи Партнерский

Игры в облаках

Что такое облачный сервис и как он исполняет мечты геймеров

Статьи Партнерский

«Всё за ноль»

Малый бизнес может сэкономить на обслуживании счета в банке УРАЛСИБ

Реклама на портале