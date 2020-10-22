В двух управлениях администрации Краснодара сменились начальники

Депутаты гордумы Краснодара 22 октября проголосовали за назначение Бориса Тихоненко начальником управления по физкультуре и спорту, а Сергея Фетисова — управлением по делам молодежи

Глава Краснодара Евгений Первышов принял участие в третьем внеочередном заседании городского парламента, которое прошло в дистанционном режиме. На заседании депутаты проголосовали за назначение Бориса Тихоненко главой управления по физической культуре и спорту.

«Борис Тихоненко имеет профессиональный опыт работы в министерстве. У нас много совместных программ, мероприятий, которые необходимо проводить. Думаю, что эта синхронизация позволит нам качественно улучшить систему спортивной подготовки нашей молодежи», — рассудил глава города.

Евгений Первышов рассказал, что Бориса Тихоненко «пришлось буквально отпрашивать» в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Также депутаты согласовали кандидатуру Сергея Фетисова на должность начальника управления по делам молодежи. Отметим, 18 июня в мэрии Краснодара сообщили, что это управления возглавила журналистка Елена Золотова. Однако 23 сентября Золотова написала в своем телеграм-канале, что отозвала документы из мэрии.

«Молодежная политика — одно из самых востребованных сегодня направлений. У нас молодой город, город студентов и молодежи. В течение последних трех лет мы работали с Сергеем Фетисовым вместе, хотя он не занимал никакую должность в администрации, у него есть достаточный опыт — мы вместе реализовывали многие проекты в сфере развития спорта, молодежи, воркаута», — прокомментировал назначение Сергея Фетисова Евгений Первышов.

Он также добавил, что в структуре администрации молодежная политика, спорт и общественные организации объединены под началом одного вице-мэра [ Антона Смертина , — Юга.ру], что является одним из ранее высказанных пожеланий депутатов гордумы, сообщили 22 октября в пресс-службе администрации Краснодара.

Кто такой Борис Тихоненко

Борис Тихоненко родился 8 апреля 1973 года в городе Арсеньеве Приморского края. Окончил Казахский институт физической культуры и Адыгейский государственный университет. Играл в нескольких баскетбольных клубах в России и за рубежом, а после ухода из спорта работал в руководстве спортивных клубов «Спартак» и «Локомотив — Ростов».

С 2009 по 2017 годы был вице-президентом баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», работал заместителем начальника управления по физической культуре и спорту администрации Краснодара, занимал должность замминистра физической культуры и спорта Краснодарского края.