В двух управлениях администрации Краснодара сменились начальники
Депутаты гордумы Краснодара 22 октября проголосовали за назначение Бориса Тихоненко начальником управления по физкультуре и спорту, а Сергея Фетисова — управлением по делам молодежи
Глава Краснодара Евгений Первышов принял участие в третьем внеочередном заседании городского парламента, которое прошло в дистанционном режиме. На заседании депутаты проголосовали за назначение Бориса Тихоненко главой управления по физической культуре и спорту.
Евгений Первышов рассказал, что Бориса Тихоненко «пришлось буквально отпрашивать» в краевом министерстве физической культуры и спорта.
«Борис Тихоненко имеет профессиональный опыт работы в министерстве. У нас много совместных программ, мероприятий, которые необходимо проводить. Думаю, что эта синхронизация позволит нам качественно улучшить систему спортивной подготовки нашей молодежи», — рассудил глава города.
Также депутаты согласовали кандидатуру Сергея Фетисова на должность начальника управления по делам молодежи. Отметим, 18 июня в мэрии Краснодара сообщили, что это управления возглавила журналистка Елена Золотова. Однако 23 сентября Золотова написала в своем телеграм-канале, что отозвала документы из мэрии.
«Молодежная политика — одно из самых востребованных сегодня направлений. У нас молодой город, город студентов и молодежи. В течение последних трех лет мы работали с Сергеем Фетисовым вместе, хотя он не занимал никакую должность в администрации, у него есть достаточный опыт — мы вместе реализовывали многие проекты в сфере развития спорта, молодежи, воркаута», — прокомментировал назначение Сергея Фетисова Евгений Первышов.
Он также добавил, что в структуре администрации молодежная политика, спорт и общественные организации объединены под началом одного вице-мэра [Антона Смертина, — Юга.ру], что является одним из ранее высказанных пожеланий депутатов гордумы, сообщили 22 октября в пресс-службе администрации Краснодара.
Кто такой Борис Тихоненко
Борис Тихоненко родился 8 апреля 1973 года в городе Арсеньеве Приморского края. Окончил Казахский институт физической культуры и Адыгейский государственный университет. Играл в нескольких баскетбольных клубах в России и за рубежом, а после ухода из спорта работал в руководстве спортивных клубов «Спартак» и «Локомотив — Ростов».
С 2009 по 2017 годы был вице-президентом баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», работал заместителем начальника управления по физической культуре и спорту администрации Краснодара, занимал должность замминистра физической культуры и спорта Краснодарского края.
Кто такой Сергей Фетисов
Сергей Фетисов родился 5 октября 1983 года в станице Новобейсугской Краснодарского края. Окончил факультет прикладной математики КубГУ и Адыгейский госуниверситет по специальности юриспруденция.
Председатель комитета Совета молодых депутатов Кубани по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий. Возглавляет совет наставников краевой организации «Кубанский союз молодежи».
Основатель и президент краевой федерации «Воркаут», инициатор федерального проекта #Зарядка_РФ, глава благотворительного фонда «Подари Внимание».
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