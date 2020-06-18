Журналистка Елена Золотова возглавила управление по делам молодежи Краснодара

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 18 июня выбрали новых глав управления по делам молодежи и департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев предложил на 97-м заседании гордумы кандидатуру краснодарской журналистки Елены Золотовой на пост руководителя управления по делам молодежи.

«У нее было желание поработать вместе с нами, в администрации города. Молодежная политика — то направление, которое требует особого внимания, открытости, понимания ситуации. С тем большим опытом, который есть у Елены Золотовой, она может стать отличным руководителем этого направления», — поддержал предложение мэр Краснодара Евгений Первышов.

Напомним, ранее должность главы управления по делам молодежи занимал Георгий Пронькин. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что теперь он будет руководить городским департаментом по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами.

Кто такая Елена Золотова?

Елена Золотова состоит в Союзе журналистов Кубани. Возглавляла «Комсомольскую правду» в Южно-Сахалинске, работала на ГТРК «Кубань». В 2013 году стала заместителем руководителя регионального департамента печати и средств массовых коммуникаций.

Как сообщали Юга.ру, в январе 2015 году Золотова возглавила газету «Кубанские новости», а с 14 февраля 2017-го стала руководить МТРК «Краснодар», сменив на посту Александра Палазова, который перешел на «Кубань 24» вместо Ждана Тихонова. Должность гендиректора телеканала Золотова занимала до сентября 2019 года.

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