Журналистка Елена Золотова возглавила управление по делам молодежи Краснодара

В администрации Краснодара 18 июня выбрали новых глав управления по делам молодежи и департамента по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами

Начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев предложил на 97-м заседании гордумы кандидатуру краснодарской журналистки Елены Золотовой на пост руководителя управления по делам молодежи.

«У нее было желание поработать вместе с нами, в администрации города. Молодежная политика — то направление, которое требует особого внимания, открытости, понимания ситуации. С тем большим опытом, который есть у Елены Золотовой, она может стать отличным руководителем этого направления», — поддержал предложение мэр Краснодара Евгений Первышов.

Напомним, ранее должность главы управления по делам молодежи занимал Георгий Пронькин. В пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что теперь он будет руководить городским департаментом по связям с общественностью и взаимодействию с правоохранительными органами.