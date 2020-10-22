На Кубани пятый день подряд регистрируют по 5 летальных исходов от коронавируса

22 октября оперштаб сообщил, что в Краснодарском крае скончались еще пять пациентов с COVID-19

Напомним, 22 октября федеральный и краевой оперштабы снова дали разную информацию по количеству зараженных коронавирусом за сутки. По данным федеральных властей, их было 182, по сведениям региональных — 102.

Также в крае пятый день подряд фиксируют по пять смертельных исходов за сутки. Краевой оперштаб более подробно рассказал об умерших пациентах с COVID-19.

72-летняя жительница Краснодара поступила в специализированную клиническую инфекционную больницу, у нее были двусторонняя пневмония и коронавирус. Пациентку подключили к ИВЛ. Она также страдала гипертонией, нефропатией и сахарным диабетом.