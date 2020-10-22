На Кубани пятый день подряд регистрируют по 5 летальных исходов от коронавируса
22 октября оперштаб сообщил, что в Краснодарском крае скончались еще пять пациентов с COVID-19
Напомним, 22 октября федеральный и краевой оперштабы снова дали разную информацию по количеству зараженных коронавирусом за сутки. По данным федеральных властей, их было 182, по сведениям региональных — 102.
Также в крае пятый день подряд фиксируют по пять смертельных исходов за сутки. Краевой оперштаб более подробно рассказал об умерших пациентах с COVID-19.
72-летняя жительница Краснодара поступила в специализированную клиническую инфекционную больницу, у нее были двусторонняя пневмония и коронавирус. Пациентку подключили к ИВЛ. Она также страдала гипертонией, нефропатией и сахарным диабетом.
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Еще одна женщина, 63-летняя жительница Лабинска, проходила лечение в ЦРБ. Томография выявила у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию, а анализ подтвердил наличие инфекции. Больная находилась на ИВЛ. Среди сопутствующих заболеваний были сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и гипертония.
Последние две болезни были диагностированы еще двум пациентам, которые находились в инфекционной больнице № 2 Сочи. Местных жителей 65 и 58 лет госпитализировали с положительным тестом на COVID-19 и подключили к ИВЛ. Также у них был сахарный диабет.
Еще одному больному, жителю Новороссийска, было 47 лет. В конце сентября его положили в городскую инфекционную больницу. Исследование подтвердило коронавирус, мужчину подключили к ИВЛ.
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