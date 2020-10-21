На Кубани четвертый день подряд от коронавируса умирают по 5 человек

В Краснодарском крае к 21 октября умерли 363 пациента с COVID-19

Напомним, на Кубани за прошлые сутки зафиксировали 121 новый случай коронавируса и 5 летальных исходов. В оперштабе уточнили, что больные COVID-19 умерли в госпиталях Краснодара, Сочи, Новороссийска, Лабинского и Крымского районов.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара (СКИБ) скончался 67-летний житель Адыгеи, который был подключен к ИВЛ. Компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию, анализ на коронавирус оказался положительным. Отмечается, что мужчина страдал гипертонией, хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом, а шесть лет назад перенес ишемический инсульт.

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В Лабинской центральной районной больнице умерла 55-летняя местная жительница. Она поступила в медучреждение с двусторонней пневмонией и подтвержденным коронавирусом. По данным оперштаба, у пациентки был цирроз печени и вирусный гепатит С.

В городской инфекционной больнице № 3 Новороссийска скончалась 83-летняя жительница города с подтвержденным коронавирусом и рядом сопутствующих заболеваний. Она страдала гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, дегенеративным пороком аортального клапана и фибрилляцией предсердий.

В инфекционной больнице № 2 Сочи умер 72-летний туапсинец, который находился на ИВЛ и имел положительный тест на коронавирус. У него также был ряд заболеваний: ишемия, стенокардия напряжения, гипертония и хроническая сердечная недостаточность.

В Крымской центральной районной больнице умерла 44-летняя женщина с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным коронавирусом, подключенная к ИВЛ. По данным краевого минздрава, у пациентки был хронический вирусный гепатит С.