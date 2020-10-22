102 или 182? Краевой и федеральный оперштабы опять дали разные данные о новых заболевших коронавирусом на Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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22 октября федеральные власти сообщили о 182 новых случаях заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Однако региональный опрештаб дал другие данные

Напомним, похожая ситуация с расхождением статистики наблюдалась совсем недавно. 20 октября общероссийский оперштаб сообщил о 25 новых случаях инфицирования на Кубани. При этом власти региона отчитались о 105 заразившихся.

22 октября федеральный оперштаб сообщил, что в Краснодарском крае выявили 182 носителя COVID-19 за последние сутки. При этом спустя пять минут информацию опубликовал местный оперштаб. По его данным, заразившихся было на 80 человек меньше. Портал Юга.ру обратился в администрацию края за объяснениями и на момент выхода новости ожидает ответа.

Всего, по официальным данным краевого оперштаба, с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 16 тыс. 237 человек. Из них выздоровели 11 тыс. 257 человек (+39 за последние сутки), умерли 368 пациентов (+5 за последние сутки).

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Также оперштаб опубликовал географию распространения новых случаев:

  • 43 — в Краснодаре;
  • по 5 — в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Тимашевском районе;
  • по 4 — в Абинском, Крымском и Темрюкском районах;
  • 3 — в Анапе;
  • по 2 — в Туапсинском, Павловском, Апшеронском, Тихорецком, Красноармейском, Каневском и Выселковском районах;
  • по 1 — в Горячем Ключе, Кореновском, Ейском, Крыловском, Белореченском, Белоглинском, Славянском, Новопокровском, Калининском и Тбилисском районах.

32 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое — на ЭКМО в краевой больнице № 1.

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Всего в России с начала пандемии зарегистрировали COVID-19 у 1 млн 463 тыс. 306 человек (+15 тыс. 971 за минувшие сутки), написал RT. Выздоровели 1 млн 107 тыс. 988 больных (+11 тыс. 428 человек), скончались 25 тыс. 242 пациента (+290).

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