102 или 182? Краевой и федеральный оперштабы опять дали разные данные о новых заболевших коронавирусом на Кубани
22 октября федеральные власти сообщили о 182 новых случаях заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Однако региональный опрештаб дал другие данные
Напомним, похожая ситуация с расхождением статистики наблюдалась совсем недавно. 20 октября общероссийский оперштаб сообщил о 25 новых случаях инфицирования на Кубани. При этом власти региона отчитались о 105 заразившихся.
22 октября федеральный оперштаб сообщил, что в Краснодарском крае выявили 182 носителя COVID-19 за последние сутки. При этом спустя пять минут информацию опубликовал местный оперштаб. По его данным, заразившихся было на 80 человек меньше. Портал Юга.ру обратился в администрацию края за объяснениями и на момент выхода новости ожидает ответа.
Всего, по официальным данным краевого оперштаба, с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом 16 тыс. 237 человек. Из них выздоровели 11 тыс. 257 человек (+39 за последние сутки), умерли 368 пациентов (+5 за последние сутки).
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Также оперштаб опубликовал географию распространения новых случаев:
- 43 — в Краснодаре;
- по 5 — в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Тимашевском районе;
- по 4 — в Абинском, Крымском и Темрюкском районах;
- 3 — в Анапе;
- по 2 — в Туапсинском, Павловском, Апшеронском, Тихорецком, Красноармейском, Каневском и Выселковском районах;
- по 1 — в Горячем Ключе, Кореновском, Ейском, Крыловском, Белореченском, Белоглинском, Славянском, Новопокровском, Калининском и Тбилисском районах.
32 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще двое — на ЭКМО в краевой больнице № 1.
Всего в России с начала пандемии зарегистрировали COVID-19 у 1 млн 463 тыс. 306 человек (+15 тыс. 971 за минувшие сутки), написал RT. Выздоровели 1 млн 107 тыс. 988 больных (+11 тыс. 428 человек), скончались 25 тыс. 242 пациента (+290).
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