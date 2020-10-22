102 или 182? Краевой и федеральный оперштабы опять дали разные данные о новых заболевших коронавирусом на Кубани

22 октября федеральные власти сообщили о 182 новых случаях заражения коронавирусом в Краснодарском крае. Однако региональный опрештаб дал другие данные

Напомним, похожая ситуация с расхождением статистики наблюдалась совсем недавно. 20 октября общероссийский оперштаб сообщил о 25 новых случаях инфицирования на Кубани. При этом власти региона отчитались о 105 заразившихся.

22 октября федеральный оперштаб сообщил, что в Краснодарском крае выявили 182 носителя COVID-19 за последние сутки. При этом спустя пять минут информацию опубликовал местный оперштаб. По его данным, заразившихся было на 80 человек меньше. Портал Юга.ру обратился в администрацию края за объяснениями и на момент выхода новости ожидает ответа.