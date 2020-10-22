Полиция отказалась заводить уголовное дело на краснодарца, который душил и избивал свою собаку

22 октября полиция сообщила об отсутствии состава уголовного преступления в действиях краснодарца, который избивал своего питомца

Ранее, 18 и 20 октября, в соцсетях появилось два видео с подъездных камер наблюдения. На записях мужчина жестоко обращается со своей собакой: на одном видео он душит пса, а затем избивает его ногами, на другом — бросает в стену, швыряет на пол, а затем бьет в кабине лифта.

После этого полиция начала проверку. В своей объяснительной владелец питомца заявил, что так воспитывает его.

22 октября в пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили о завершении проверки по факту насилия в отношении животного: