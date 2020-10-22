Полиция отказалась заводить уголовное дело на краснодарца, который душил и избивал свою собаку
22 октября полиция сообщила об отсутствии состава уголовного преступления в действиях краснодарца, который избивал своего питомца
Ранее, 18 и 20 октября, в соцсетях появилось два видео с подъездных камер наблюдения. На записях мужчина жестоко обращается со своей собакой: на одном видео он душит пса, а затем избивает его ногами, на другом — бросает в стену, швыряет на пол, а затем бьет в кабине лифта.
После этого полиция начала проверку. В своей объяснительной владелец питомца заявил, что так воспитывает его.
22 октября в пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили о завершении проверки по факту насилия в отношении животного:
«Согласно заключению ветеринарного врача, у пса были диагностированы ушибы мягких тканей одной из лап, при этом каких-либо иных телесных повреждений, в том числе увечий, не установлено».
Участковый проверил условия содержания собаки, опросил владельца и соседей. При этом избивавший пса мужчина признал, что совершил «неприемлемые действия в содержании своего питомца». Полиция не нашла признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными) и отказала в возбуждении уголовного дела, «так как действия владельца животного не повлекли его гибель или увечье».
Материалы направят в департамент ветеринарии Краснодарского края, чтобы там рассмотрели вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности по ст. 2.5 (3) Закона Краснодарского края № 608-КЗ. Закон предусматривает штраф за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий.
Отметим, что еще один один случай насилия над домашним животным произошел в краевой столице в 2018 году. Местный житель выбросил лабрадора с балкона четвертого этажа. На него завели уголовное дело до того, как ветеринары установили степень тяжести полученных собакой травм.
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