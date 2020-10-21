В Сочи туристы с двумя детьми заблудились в лесу

Краснодарский край

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В Сочи 20 октября спасатели отправились на поиски группы туристов с детьми, которые не смогли самостоятельно выбраться из леса

Инцидент произошел в Хостинском районе. На пульт дежурного МКУ «Служба спасения Сочи» поступило сообщение о том, что пять туристов потеряли дорогу в районе Змейковских водопадов. В составе группы были трое взрослых и два ребенка.

Спасатели выдвинулись на поиски людей и в 19:15 обнаружили туристов. Их вывели из леса и доставили до ближайшего населенного пункта.

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Это уже второй случай в октябре, когда в районе Змейковских водопадов туристы теряют дорогу. 12 октября в той местности заблудилась 25-летняя туристка из Москвы. Она застряла на крутом склоне, а в лесу быстро стемнело.

Туристы часто теряют ориентацию в горах Сочи. Самый громкий случай в этом году произошел в начале сентября. Путешественники из Твери, среди которых было трое взрослых и восемь детей 9-16 лет, утром 6 сентября ушли в поход в районе вершины Роза Пик и не вернулись. Туристы вышли на связь на следующий день, тогда спасатели выяснили, где находятся пропавшие, и эвакуировали их на вертолете.

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20.10.2020 в 18:25 на пульт оперативного-дежурного МКУ «Служба спасения г. Сочи» поступил сигнал о группе людей заблудившихся в лесу, в районе Змейковских водопадов. Дежурная смена незамедлительно выдвинулась на поиски людей. В 19:15 были найдены заблудившиеся туристы в составе троих взрослых и двух детей и выведены из леса. Туристы были доставлены до ближайшего населённого пункта. #мкуслужбаспасения#сочи#службаспасения

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Курорты и туризм МЧС Сочи

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