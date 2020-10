В Сочи туристы с двумя детьми заблудились в лесу

View this post on Instagram

20.10.2020 в 18:25 на пульт оперативного-дежурного МКУ «Служба спасения г. Сочи» поступил сигнал о группе людей заблудившихся в лесу, в районе Змейковских водопадов. Дежурная смена незамедлительно выдвинулась на поиски людей. В 19:15 были найдены заблудившиеся туристы в составе троих взрослых и двух детей и выведены из леса. Туристы были доставлены до ближайшего населённого пункта.