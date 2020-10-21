В Сочи туристы с двумя детьми заблудились в лесу

В Сочи 20 октября спасатели отправились на поиски группы туристов с детьми, которые не смогли самостоятельно выбраться из леса

Инцидент произошел в Хостинском районе. На пульт дежурного МКУ «Служба спасения Сочи» поступило сообщение о том, что пять туристов потеряли дорогу в районе Змейковских водопадов. В составе группы были трое взрослых и два ребенка.

Спасатели выдвинулись на поиски людей и в 19:15 обнаружили туристов. Их вывели из леса и доставили до ближайшего населенного пункта.