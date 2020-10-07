В Краснодаре будут судить застройщика, который обманул дольщиков на 360 млн рублей

В Краснодаре 7 октября в суд направили уголовное дело против застройщика, который похитил деньги у 96 человек

По данным следствия, руководители и учредители строительной компании под видом возведения многоквартирного дома на улице Леваневского привлекли деньги 96 дольщиков. В процессе строительства они нашли подходящий документ, который подтвердил мощности электросетей для ввода в эксплуатацию дома. Застройщики знали, что фактически мощностей недостаточно, однако предоставили документ и получили разрешение увеличить этажность здания. Впоследствии объект так и не ввели в эксплуатацию.

В результате ущерб 96 дольщикам превысил 360 млн рублей. Кроме того, два злоумышленника перевели больше 45 млн рублей на счета третьим лицам в качестве возврата займа. Один из застройщиков должен был передать две квартиры двум организациям, которые занимались строительством. Однако он в одностороннем порядке расторг договор, причинив компаниям ущерб на сумму около 8,5 млн рублей.

Против 36-летнего, 44-летнего и 63-летнего застройщиков завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

На время следствия одного из обвиняемых отправили под домашний арест, второго взяли под подписку о невыезде, третий — под запретом определенных действий. Материалы дела направили в суд, сообщили 7 октября в пресс-службе УМВД по Краснодару.