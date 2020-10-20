На Кубани от коронавируса умерли пять человек, из них трое — в Краснодаре

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 20 октября сообщил о пяти летальных случаях от коронавируса в регионе

Напомним, 20 октября федеральный и краевой оперштабы разошлись во мнениях по числу новых случаев заражения коронавируса на Кубани. По данным федерального органа, в регионе за сутки выявили 25 зараженных COVID-19, а региональный оперштаб заявил, что эти данные ошибочны и на Кубани коронавирус подтвердился у 105 человек.

Тем не менее в обеих сводках сообщается о пяти летальных случаях среди жителей Кубани за сутки. Как доложили в краевом оперштабе, пациенты с коронавирусом скончались в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.

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В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 умер 57-летний местный житель. Его положили в больницу в начале сентября. Врачи с помощью компьютерной томографии выявили у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию, а лабораторное исследование на COVID-19 подтвердило наличие инфекции в организме.

Еще один летальный случай в столице Кубани зафиксировали в краевой клинической больнице № 2. Там умер 84-летний краснодарец на ИВЛ. У пенсионера был подтвержденный COVID-19, также он страдал ишемией, коронаросклерозом, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью.

Третий пациент скончался в Краснодаре в специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ). Это 81-летняя жительница города, которая была госпитализирована в медучреждение с двусторонней пневмонией и подтвержденным анализом на коронавирус. Отмечается, что пенсионерка страдала рядом других болезней: гипертонией, хронической сердечной недостаточностью, ишемией, хронической болезнью почек и нефропатией.

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Четвертый летальный случай зафиксировали в Сочи в инфекционной больнице № 2. В медучреждении умерла 80-летняя жительница города-курорта с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Женщина находилась на ИВЛ. Она также страдала гипертонией.

Пятым умершим от коронавируса пациентом оказался 68-летний житель Новороссийска, который скончался в городской инфекционной больнице № 3 и был подключен к ИВЛ. У мужчины также были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемия и гипертония.

Всего за время пандемии на Кубани коронавирусом заболели 16 тыс. 14 человек, из них 358 скончались.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина Новороссийск смерть Сочи

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