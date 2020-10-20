На Кубани от коронавируса умерли пять человек, из них трое — в Краснодаре

Напомним, 20 октября федеральный и краевой оперштабы разошлись во мнениях по числу новых случаев заражения коронавируса на Кубани. По данным федерального органа, в регионе за сутки выявили 25 зараженных COVID-19, а региональный оперштаб заявил, что эти данные ошибочны и на Кубани коронавирус подтвердился у 105 человек.

Тем не менее в обеих сводках сообщается о пяти летальных случаях среди жителей Кубани за сутки. Как доложили в краевом оперштабе, пациенты с коронавирусом скончались в Краснодаре, Сочи и Новороссийске.