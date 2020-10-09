В Адыгее организациям рекомендовали перейти на удаленку

Адыгея

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Для уменьшения контактов среди населения в Адыгее 9 октября организациям предложили максимально перевести сотрудников на удаленный режим работы

Соответствующее решение 9 октября опубликовал региональный оперативный штаб.

Согласно документу, министерству экономического развития региона и другим органам госвласти поручено довести до сведения руководителей организаций в курируемой ими сфере информацию о необходимости перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленку.

Также в связи с ростом заболеваемости коронавирусом рекомендовано вернуться к проведению дезинфекции в общественных местах, на транспорте. Будет усилен контроль за ношением масок и перчаток, за самоизоляцией контактных лиц и граждан старше 65 лет, соблюдением мер безопасности в местах с массовым пребыванием людей, а также на свадьбах.

Как сообщили Юга.ру, в Адыгее и в целом по России за последнюю неделю отмечена тенденция к увеличению ежесуточного прироста больных COVID-19 и внебольничной пневмонии. Наблюдается рост числа заболевших среди граждан пожилого возраста. К 9 октября в республике зафиксировали 4 тыс. 434 случая инфицирования COVID-19, в том числе 42 новых случая прошлые за сутки. С начала пандемии скончались 36 пациентов с коронавирусом.

Здравоохранение Коронавирус

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