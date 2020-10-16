Одну из школ Краснодара закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом детей и учителей

В Краснодаре с 16 октября закрыли на карантин по коронавирусу школу № 63

Напомним, 12 октября власти Краснодара заявили, что ни одна школа города не закрыта на карантин полностью. При этом на дистанционное обучение перешли 118 классов из 36 школ города. Ранее в городском отделе по вопросам в сфере охраны здоровья граждан уточнили, что очагом распространения коронавируса считается коллектив, где есть три и более заболевших. Такие классы закрывают и переводят на дистанционное обучение.

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16 октября в официальном телеграм-канале мэрии Краснодара сообщили, что по предписанию Роспотребнадзора СОШ № 63, которая находится на улице Славянской, 63, переведена на две недели на дистанционное обучение. Как объяснили городские власти, коронавирус был диагностирован у четырех учеников этой школы. Кроме того, на больничном «с разными диагнозами, в том числе COVID-19», находятся 14 педагогов, а еще 15 школьных работников — контактные. Отметим, что в сообщении мэрии не уточняется, сколько учителей заразились коронавирусом и какие «разные диагнозы» имеются ввиду. «В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции все классы разобщены и переведены на обучение с использованием дистанционных технологий», — добавили в администрации Краснодара.