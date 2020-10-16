Одну из школ Краснодара закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом детей и учителей

Краснодарский край

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В Краснодаре с 16 октября закрыли на карантин по коронавирусу школу № 63

Напомним, 12 октября власти Краснодара заявили, что ни одна школа города не закрыта на карантин полностью. При этом на дистанционное обучение перешли 118 классов из 36 школ города.

Ранее в городском отделе по вопросам в сфере охраны здоровья граждан уточнили, что очагом распространения коронавируса считается коллектив, где есть три и более заболевших. Такие классы закрывают и переводят на дистанционное обучение.

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16 октября в официальном телеграм-канале мэрии Краснодара сообщили, что по предписанию Роспотребнадзора СОШ № 63, которая находится на улице Славянской, 63, переведена на две недели на дистанционное обучение.

Как объяснили городские власти, коронавирус был диагностирован у четырех учеников этой школы. Кроме того, на больничном «с разными диагнозами, в том числе COVID-19», находятся 14 педагогов, а еще 15 школьных работников — контактные.

Отметим, что в сообщении мэрии не уточняется, сколько учителей заразились коронавирусом и какие «разные диагнозы» имеются ввиду.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции все классы разобщены и переведены на обучение с использованием дистанционных технологий», — добавили в администрации Краснодара.

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Как писали Юга.ру, 14 сентября в краевой столице закрыли на карантин гимназию № 25, а учеников школы № 37 и лицея № 4 из-за пневмонии перевели на дистанционное обучение. Позже в гимназии № 69 Краснодара выявили коронавирус у детей из двух классов. А 8 октября стало известно, что в городе на дистанционное обучение перешли 149 классов.

Карантин Коронавирус Краснодар Образование Роспотребнадзор Школа Школьники

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